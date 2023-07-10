Fed量化緊縮陰霾不散 鮑爾強調會避免重蹈覆轍

美國聯準會。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾 在6月下旬赴國會聽證會時，坦承了央行在四年前被縮減資產負債表的影響弄得措手不及，因為當時作為美國資金管道重要一環的附買回市場乾涸了。鮑爾如今向議員們保證，Fed致力於避免讓2019年的事件重演，但華爾街分析師警告說，量化緊縮（QT）依然複雜且難以預測。

所謂的量化緊縮，涉及Fed讓手上持有的債券 再到期後不再投入資金購買新債券，這使得金融體系內的資金減少。在未來數月，Fed當前執行的量化緊縮計畫的全面衝擊將顯現，此一過程如何進行、Fed又如何運籌帷幄，可能形塑Fed未來運用資產負債表做為主要政策更工具的政治自由度。共和黨議員在鮑爾6月21、22日的聽證會上就表達了相關的焦慮。

對於2019年量化緊縮時突然出現問題，讓Fed被迫採取行動的往事，鮑爾6月21日在眾議院金融服務委員會上坦承，「目前還沒見到這樣的情況來臨」，現在的優勢則是「我們已有經驗」。

Fed正以一年約1兆美元的速度縮減手上的債券規模，速度比2019年更快，不過，削減的債券基礎規模也是較大的。鮑爾向議員表示，他對於在每一輪寬鬆周期不只是擴大資產負債表的重要性是「非常有意識感的」。

迄今，鮑爾和市場人士一致認為，量化緊縮的進展平順。目前停泊在Fed的銀行存款準備金仍超過3.2兆美元，沒有跡象顯示流動性指標已萎縮到會引爆有如2019年資金市場緊俏問題的水準。分析師估計，銀行體系需要至少2.5兆美元才能運作順利。

鮑爾上月表示：「不想發現身陷數年前的情況，突然發現準備金稀缺。」這一回，目標是以某種程度減緩量化緊縮步調，在準備金依然充裕時結束債券投資組合流量並強化緩衝，「以便不會突然陷入準備金稀缺」。

量化緊縮迄今進展平順的原因之一，是Fed資產負債表中有另一大流動性元素，即隔夜附買回操作（RRP），貨幣 市場資金會利用RRP來停泊現金，此一規模現在超過1.8兆美元。

另一項原因是，Fed的資產負債表目前只縮減在疫情期間激增的一小部分。Fed在春季為了協助平息地區銀行的問題而進行流動性挹注，實際上還擴大了資產負債表。

然而，這兩項因素現在大致要消退了。國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家拉姜表示：「在流動性方面，情勢將開始緊縮。接著我們將見到量化緊縮的全面影響。」

儘管如此，一些觀察人士仍認為情勢將相對平順，原因是量化緊縮可能只會讓RRP資金減少。的確，RRP已經消退至2022年5月來最低水準。