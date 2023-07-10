我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

Fed量化緊縮陰霾不散 鮑爾強調會避免重蹈覆轍

編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會。（路透）
美國聯準會。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾在6月下旬赴國會聽證會時，坦承了央行在四年前被縮減資產負債表的影響弄得措手不及，因為當時作為美國資金管道重要一環的附買回市場乾涸了。鮑爾如今向議員們保證，Fed致力於避免讓2019年的事件重演，但華爾街分析師警告說，量化緊縮（QT）依然複雜且難以預測。

所謂的量化緊縮，涉及Fed讓手上持有的債券再到期後不再投入資金購買新債券，這使得金融體系內的資金減少。在未來數月，Fed當前執行的量化緊縮計畫的全面衝擊將顯現，此一過程如何進行、Fed又如何運籌帷幄，可能形塑Fed未來運用資產負債表做為主要政策更工具的政治自由度。共和黨議員在鮑爾6月21、22日的聽證會上就表達了相關的焦慮。

對於2019年量化緊縮時突然出現問題，讓Fed被迫採取行動的往事，鮑爾6月21日在眾議院金融服務委員會上坦承，「目前還沒見到這樣的情況來臨」，現在的優勢則是「我們已有經驗」。

Fed正以一年約1兆美元的速度縮減手上的債券規模，速度比2019年更快，不過，削減的債券基礎規模也是較大的。鮑爾向議員表示，他對於在每一輪寬鬆周期不只是擴大資產負債表的重要性是「非常有意識感的」。

迄今，鮑爾和市場人士一致認為，量化緊縮的進展平順。目前停泊在Fed的銀行存款準備金仍超過3.2兆美元，沒有跡象顯示流動性指標已萎縮到會引爆有如2019年資金市場緊俏問題的水準。分析師估計，銀行體系需要至少2.5兆美元才能運作順利。

鮑爾上月表示：「不想發現身陷數年前的情況，突然發現準備金稀缺。」這一回，目標是以某種程度減緩量化緊縮步調，在準備金依然充裕時結束債券投資組合流量並強化緩衝，「以便不會突然陷入準備金稀缺」。

量化緊縮迄今進展平順的原因之一，是Fed資產負債表中有另一大流動性元素，即隔夜附買回操作（RRP），貨幣市場資金會利用RRP來停泊現金，此一規模現在超過1.8兆美元。

另一項原因是，Fed的資產負債表目前只縮減在疫情期間激增的一小部分。Fed在春季為了協助平息地區銀行的問題而進行流動性挹注，實際上還擴大了資產負債表。

然而，這兩項因素現在大致要消退了。國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家拉姜表示：「在流動性方面，情勢將開始緊縮。接著我們將見到量化緊縮的全面影響。」

儘管如此，一些觀察人士仍認為情勢將相對平順，原因是量化緊縮可能只會讓RRP資金減少。的確，RRP已經消退至2022年5月來最低水準。

鮑爾 債券 貨幣

上一則

「共同辦公空間」富創意 疫後大受歡迎

延伸閱讀

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？
消化鮑爾談話 史指走勢持平

消化鮑爾談話 史指走勢持平
鮑爾放鷹：不排除連續升息

鮑爾放鷹：不排除連續升息
美歐英3央行總裁續行緊縮政策 鮑爾：不排除連升息2次

美歐英3央行總裁續行緊縮政策 鮑爾：不排除連升息2次

熱門新聞

股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
好市多6月同店銷售再度下滑，但主因是汽油價格下跌拖累。（路透）

好市多6月同店銷售再度下滑 要怪油價下跌

2023-07-07 18:22

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇