蘋果Vision Pro何時能追上iPad銷售水準？恐得耗費數年

蘋果公司的首款MR頭戴裝置Vision Pro。（路透）

專門追蹤蘋果公司消息的彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）分析，蘋果的首款MR頭戴裝置Vision Pro若要成為蘋果事業的重要一部分，將花上一段很長時間，因為這項事業的表現遠遠不及當年推出平板電腦iPad的銷售水準。

目前，關於Apple Vision Pro的初步銷售預期是低的。上周已有報導傳出，蘋果已對初期訂單砍單，原因是生產困難而且市場普遍抱怨這項產品價格過高。這對蘋果來說或許不必然是個大問題，葛曼的報導認為，這款頭戴裝置會花上一段長時間，無論如何都會對蘋果的業務產生重大影響。

葛曼9日在彭博資訊「Power On」時事通訊專欄中，比較蘋果不同事業的成長情況，同時認為Vision Pro的成長速度可能有如冰河般的緩速。

葛曼表示，iPhone 和iPad「幾乎立即成為重要的營收貢獻者」，首代iPhone在不到三個月內銷量破百萬支，一掃定價高昂的疑慮，而且到了2009年，已為蘋果貢獻三分之一的整體營收；iPad則在上市一年時，達到為蘋果貢獻18%的總營收。

接著是智慧手表Apple Watch ，起飛的速度較慢，但葛曼認為，它已成為「事業的重要部分」。儘管蘋果還沒有讓Apple Watch像iPhone和iPad一樣獲獨立劃分銷售類別，但仍是可穿戴裝置、家居和配件類別的一部分，每年帶來約400億美元營收。

至於MR頭戴裝置Apple Vision Pro，葛曼認為其初步有限的上市讓它的銷售步調遠遠落後於Apple Watch的銷售軌跡。Apple Watch最初時在九個國家/地區推出，售價為349美元，相較下，Apple Vision Pro的售價是蘋果智慧手表的十倍，而且只在美國上市。

Apple Vision Pro在2024年初上市後，首先的幾個月內不會拓展到其他國家銷售，或許要直到2025年才會開賣。

葛曼還以歷史進行比較，指出社會是在最近的200年才逐漸習慣戴手表，因此要習慣配戴健身環或智慧手表並不難，但要把一款附有外接電池的沉重頭戴裝置戴在臉上卻是個挑戰，而且幾百年來市場上並無類似產品。

談到Apple Vision Pro，葛曼表示蘋果在幾年前原訂的首年銷售目標是「高個位數數百萬」（high single-digit millions），接著很快變成400萬，接著降到100萬。現在，首年銷售預測介於40萬至50萬台。

以一台加上選配的Apple Vision Pro平均售價3,700美元計算，蘋果若達成最低銷售預期，那麼首年營收規模將達到約15億美元，但若要達 iPad的銷售水準，這款頭戴裝置的銷量需要成長20倍，達到每年約800萬台。葛曼認為，即使未來有望推出較便宜的款式，但要達到iPad的銷售水準，「在可見的短時間內是不可能的」。