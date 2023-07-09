料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

在經歷去年的悽慘跌勢後，少有華爾街分析師預料到美股 今年上半年的亮眼表現，但一名長期看好美股的分析師料中這個走勢。他如今說，在人工智慧（AI ）進步和聯準會（Fed）成功遏制通膨的帶動下，美股下半年將出現新的牛市。

MarketWatch報導，Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李（Tom Lee），去年12月對史坦普500指數設定的今年底目標為4,750點，在所有看好的預測中數一數二高。

隨著時序進入下半年，他又更加看好美股前景，3日再度調高史坦普500指數的年底目標75點，升至4,825點，相當於比7日收盤再上漲約9.7%，也將超越該指數去年1月3日創下的歷來新高4796.56點。

湯姆李說：「我們認為，股市已在去年10月12日觸底，過去九個月的漲勢是新一波牛市的開始。通膨已大幅下滑，這場通膨戰爭是Fed發動的戰爭，似乎正在獲得勝利。」

他表示，通膨下降，尤其是整體消費者物價指數（CPI）跌向3%，有望減輕Fed的壓力，接著Fed可能轉為更鴿派的立場，儘管6月決策是「鷹式暫停」。

Fed主席鮑爾6月警告，為遏制通膨，決策官員仍預料今年將繼續升息，預估還會再升2碼。但湯姆李認為，再升2碼，也不會有過去12個月來升了20碼那麼震撼。

他也認為，AI的持續進步將是驅動「新牛市」的另一個催化劑。

在AI熱潮於第2季激起投資人對科技股的看好情緒後，大型科技股已帶領今年來的股市復甦。不過，許多市場參與人已質疑這波漲勢過度仰賴所謂「Magnificent Seven」股票 （Google母公司字母、蘋果、Meta、微軟、亞馬遜、輝達和特斯拉），並指出市場廣度（上漲和下跌股票間的檔數差距）不足的問題。

湯姆李則認為，市場廣度已大幅改善，而且應該還會持續如此，「如果通膨持續降溫，人們就會更有信心認為最多只會再升息2碼，甚至可能不會到2碼，接著我認為將使金融情勢寬鬆，所以利率和債市的波動也應該會消失」。