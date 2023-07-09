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巴隆：美股Q2財報季無法拉抬大盤 但有望提振這些類股

編譯林聰毅／綜合外電
巴隆周刊報導，美企第2季財報可能無法大幅拉抬大盤指數，但銀行股可能受到青睞。（取材自微博）
巴隆周刊報導，美企第2季財報可能無法大幅拉抬大盤指數，但銀行股可能受到青睞。（取材自微博）

美國大企業財報季本周開跑，由銀行業者打頭陣。但巴隆金融周刊（Barron's） 指出，美企第2季財報可能不會推動史坦普500指數飆升，只是某些類股可能會有大漲。

摩根大通、富國銀行和花旗集團本周五（14日）發布財報。本周稍早，達美航空和百事（PepsiCo） 也將公布最新季報。 這些公司的業績表現都將為美國經濟受到升息的影響，提供重要線索。

儘管6月就業市場放緩，但勞動市場仍展現韌性，美股三大指數當日收黑。史坦普500指數上周累計收跌1.2%，道瓊工業指數周線下滑2%，那斯達克指數走低0.9%。然而，史坦普500仍較去年10月的低點高出23%，且股價仍昂貴，該指數的本益比由這波漲勢開始時的15倍升至19.2倍。

相較於無風險10年期美國公債殖利率在上周五為4.1%，這是個很高的本益比。史坦普500指數成份股的收益率為5.2%，僅高出10年期美國殖利率約1個百分點，從歷史標準來看，這種報酬率並不算高。美企第2季盈餘須大幅超過預期，才能證明當前股價合理，但這種情況不太可能發生。

市場加權的史坦普500指數在很大程度上受到大型科技公司業績的影響。 如果今年一些贏家上季的財報未能令投資人驚豔，可能會為該指數帶來利空，這就是隨著季節財報的展開，非科技股可能是更好選擇的原因。

巴隆週刊指出，銀行股尤其是個不錯的押注。SPDR S&P Bank ETF今年下跌21%，本益比為7.7倍，不到景順S&P 500等權重ETF本益比15的一半。今春三家美國家銀行倒閉為股市帶來壓力。 但市場已反映大部分悲觀情緒，美國最大銀行的良好業績可能助漲銀行股。

史坦普500 殖利率 就業

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