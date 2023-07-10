美股債雙跌 財報季罩陰霾

美國股債市上周雙雙下跌，經濟數據表現強健，強化投資 人認為聯準會（Fed）本月底還會繼續升息 的預期心理。在目前股價偏高的格局下，美股恐怕不容易因為企業即將展開的財報季而大漲。

道瓊工業指數上周五（7日）跌187點，史坦普500和那斯達克綜合指數各跌0.3%和0.1%；道瓊一周跌幅2%；標普和那指各跌1.2%和0.9%。

倒是台積電ADR上周五上漲0.8%，費城半導體指數變動不大，一周下來各跌0.7%和2.6%。

最新經濟數據再度掀起投資人原先的疑慮，即經濟熱絡將促使Fed升息高於市場預期。例如上周四公布的民間就業人數增加49.7萬人，遠高於分析師原估的22萬個，6月服務業採購經理人指數也上升到53.9。強健的經濟數據推高公債殖利率 ，10年期公債殖利率升至4.047%，創下5月來最大的單周漲幅。2年期公債殖利率連五周上揚，至4.931%。

NatWest Markets全球經濟和市場策略負責人布利格斯說，這些數據「維持Fed將在7月升息的路徑，也要提防11月也可能升息」。分析師指出，本周二公布的6月消費者物價指數（CPI）將成為評估Fed升息路徑更重要的依據。

投資人也將關注本周拉開序幕的第2季財報季。摩根大通、富國銀行、花旗集團將於周五公布業績；達美航空和百事可樂也將在本周公布財報。

不過，美股恐怕不容易因為財報季表現而大漲，原因在於本益比偏高。標普500指數已較去年10月低點漲了23％，按預估獲利計算的本益比已高達19.2倍。

相較於10年期公債上周五的殖利率水準，標普500指數按預估獲利估算的盈餘殖利率為5.2％，僅高出約1個百分點，以歷來水準來看不高。要使當前的股價合理化，獲利必須大幅超過預期，但這不太可能發生。