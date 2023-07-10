「共同辦公空間」富創意 疫後大受歡迎

共用辦公空間因疫情大受歡迎，但也有一些改變。（路透資料照片）

新冠疫情 爆發之初，沒有人想天天進辦公室，三年過後，如今職場上同樣這些人已對整天在家工作感到厭倦，跨公司租用的「共同辦公空間」(co-working space)大受歡迎，而且也有一些改變。

從購物中心、私人豪宅乃至於旅館和健身房，遠距工作時代下，共用辦公空間越來越富創意，初創業者紛紛構建平台，讓不同公司彈性租用辦公空間。

歷經疫情，遠距工作和進辦公室上班的混合模式興起、人們搬家、雇主想方設法節省辦公室成本，這些改變讓整體經濟和房地產 市場大洗牌。

美國南部和西南部的「太陽帶」(Sun Belt)某些城市受青睞，加州舊金山、伊利諾州芝加哥、紐約市等全美大都會 因房價高昂而相對被冷落。

哈佛大學商學院(Harvard Business School)副教授喬杜里(Prithwiraj Choudhury)

表示，如今是混合工作時代，工作團隊不再需要像以前一樣天天到市中心辦公室碰面，共用辦公空間風格變得多樣化。

年輕人不想天天在家工作

史丹佛大學(Stanford University)經濟學家布魯姆(Nicholas Bloom)研究發現，疫情讓居家遠距工作加速增加。

布魯姆與其他研究人員2020年5月起逐月進行「工作安排與態度調查」(Survey of Working Arrangements and Attitudes)，6月間居家工作的整體平均受薪時數是每周1.4小時，相當於28%。不過，多數人並不想天天在家工作，尤其是年輕人。

20到29歲年輕人當中，76%表示不想天天遠距工作，30到39歲受訪者持相同意見的比例為71%。

較年輕的工作者認為完全遠距工作讓人疏離，許多人還是想見到同事及經理人，而且發現輔導等工作內容無法透過視訊進行。

布魯姆說，即使是小型初創公司及百分之百遠距工作團隊也會定期見面，通常每一、二個月一次。

根據調查，約70%全遠距工作的員工每年至少和同事見面一次、45%每個月見面一次。這些公司和員工需要有地方見面，但未必是正規辦公室。

靈活租賃模式助企業省錢

為了節省成本，企業老闆急於擺脫不再天天使用的傳統辦公空間，轉而採用更靈活的租賃模式，紛紛允許員工依小時、依天數或約定期限租用「共用辦公空間」，對於不想長期承租辦公室的新創及小規模公司來說，這種模式尤其受歡迎。

商業房地產公司JLL彈性辦公室及共同工作事業部負責人貝茨(Jacob Bates)表示，對某些企業來說，租用彈性辦公空間已成重要籌碼，根據5 月調查，40%受訪企業打算增加使用彈性空間，其中包括「共同辦公空間」。

讓員工選擇彈性辦公空間有助於雇主召募，雇主甚至可到新市場徵才。

隨選工作空間市集Liquidspace執行長吉爾布雷斯 (Mark Gilbreath) 表示，越來越多企業讓員工使用Liquidspace平台的辦公空間。負責建造和維護聯邦政府辦公場所及資產管理的聯邦總務署(General Services Administration,GSA)以及音樂串流媒體Spotify、Calm、電信業者AT&T及T-Mobile都使用Liquidspace平台的辦公空間。

共用辦公空間已行之有年，WeWork及意市中心辦公大樓若干空間一直居主導地位，然而，WeWork目前因背負沉重債務而舉步惟艱，隨著人們改變居住和工作地點，另類的新興共用辦公空間嶄露頭角。

新冠疫情爆發後，許多人搬遷到城市外圍和郊區。不太願意通勤到位於市中心的辦公室或商業區上班。

吉爾布雷斯說，共用辦公空間已擴展到城市核心區和金融區之外，租賃空間的設計也變得更有創意，科羅拉多州丹佛一家糖果工廠、蒙特利爾的一家銀行以及明尼阿波利斯穀物交易所Minneapolis Grain Exchange)之前的交易大廳都在 Liquidspace 市集掛牌出租。

Radioous大玩創意分食商機

Radioous自稱是住宅區辦公室租賃和會議空間的民宿(Airbnb)，希望使用者可輕易步行到鄰居那裡。

Radioous最受歡迎的共用辦公空間包括有戶外場地的1970年代復古車Airstream改裝辦公室、羊鴕愛好者農場上蒙古包般的圓形大帳篷、有百年歷史設有私人辦公室且後院有玉米洞的私人住宅；其中，蒙古包辦公室位於俄勒岡州波特蘭，每天租金350美元。

各式共用辦公室紛紛推出，其中不乏新建築、新住宅，風格不拘，現代又充滿實驗性。