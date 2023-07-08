Meta新社群平台 Threads用戶數突破8000萬

Meta公司推出新的社群平台Threads，用戶數已一舉突破8,000萬人。（美聯社）

Meta公司旗下的社群平台Threads自5日發表以來人氣強強滾，用戶數已一舉突破8,000萬人，執行長查克柏格說，這種表現遠超預期，專家更看好用戶數可望持續成長。

Threads是衝著馬斯克 旗下的推特 而來。推特在去年7月為止的用戶數為2.378億人，但也苦於爭議不斷。Threads與推特十分相似，人們可在平台上張貼文字和連結，回應和轉貼他人訊息。這款社群媒體應用程式可從Instagram轉移既有的追隨者名單和帳戶名稱，是其用戶數快速成長的原因之一。

Insider Intelligence公司首席分析師恩柏格說，只要有四分之一的Instagram用戶每個月使用Threads，其規模就可以媲美推特。

Threads還有更大的成長空間，該平台尚未在歐洲推出，因有法規問題待釐清。

儘管如此，單靠用戶數成長還不足以讓Threads成為推特的替代品，這款App 還必須證明可以維持用戶的參與度和回頭率。

雖然推特因被記者、政治家和學者廣泛使用而聞名，也是一個經常發布新聞訊息的地方，但Threads可能會因為與Instagram的結合，擁有更廣泛的受眾和聚焦。

恩柏格指出：「新聞狂熱者和忠實的推特擁護者不太可能背叛推特，Meta必須讓Threads保持有趣，以便在新鮮感消失後維持動能。」「人們用推特來得知新聞和世界大事，但不一定會在Threads上這麼做，且文化也會有所不同。 但這可能有利於Meta：即使是最活躍的推特用戶也厭倦了持續的混亂和臨時更動，而Threads可以提供一個很好的緩解。」

Threads目前在蘋果的美國App Store高居免費App的下載冠軍。該社群平台承諾促成「正面、具建設性的談話」，明顯是在批判言論高度對立的推特等網站。

然而，根據彭博資訊確認，Threads的首批用戶中，已出現一些曾在其他網站散播錯誤訊息和假訊息的帳號。