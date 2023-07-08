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美就業數據「熱」 前財長桑默斯示警： Fed有必要進一步升息

編譯湯淑君／綜合外電
前財政部長桑默斯表示，通膨率雖已從去年巔峰大幅降下來，但經濟數據仍「熱」，貨幣政策仍有進一步緊縮的必要。（美聯社）
前財政部長桑默斯表示，通膨率雖已從去年巔峰大幅降下來，但經濟數據仍「熱」，貨幣政策仍有進一步緊縮的必要。（美聯社）

前財政部長桑默斯警告，通膨率雖已從去年巔峰大幅降下來，但決策官員切勿太自滿，他指出日前公布的6月非農就業數據很「熱」，貨幣政策仍有進一步緊縮的必要，而美債殖利率7日應聲勁揚，已反映市場對中期利率進一步走高的預期。

彭博資訊報導，桑默斯7日接受彭博電視台「華爾街一周」節目訪問時說：「從來沒人想過我們（美國）會是個基礎通膨率8%的國家。所以利率已降下來的事實，不應與所謂『我們有信心，我們正踏上一切安好之路』混為一談。」

桑默斯並且評論數小時前出爐的6月非農就業報告，形容最新就業數據很「熱」，包括上月就業人數新增20.9萬人，儘管不如市場預期，他強調此數基本上是美國成年人口成長幅度的兩倍。最新就業報告另顯示工資年增幅達4.4%，比預期大。

他還提到其他強勁的數據，包括房市景氣轉強，以及消費者信心改善。縱有某些經濟指標顯示經濟走軟，債市仍湧現賣壓，反映市場預期聯準會（Fed）將不得不進一步提高利率。

美國2年期公債殖利率6日升破5%，攀抵2007年來最高水準，5年期公債殖利率也接近去年10月觸及的2007年高點。期貨價格顯示，交易員預期Fed今年還會至少升息一次。

這位哈佛大學教授指出，債市殖利率竄升，反映的是中期利率對Fed必須進一步升息這個現實的「適當調整」，他預期「隨著更多數據出爐，還會見到進一步的調整」。

下周三將公布消費者物價指數（CPI），彭博訪調經濟學家目前估計6月CPI年增率為3.1%，較5月的4%趨緩，更已從2022年6月升破9%的水準大幅滑落。剔除食物和能源的核心CPI年增率估為5%。

然而，Bianco Research創辦人Jim Bianco認為，6月CPI年增幅即使趨緩，也主要反映基期效應因素，亦即跟去年6月高峰相比趨緩不足為奇。去年6月時，能源價格正攀抵高峰。

殖利率 就業 升息

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