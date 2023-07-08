美股債本周雙雙下跌 投資人篤定Fed再升息 專家：別指望財報季帶動大漲

分析師指出，下周二公布的6月消費者物價指數（CPI）將成為評估Fed升息路徑更重要的依據。（路透）

美國股債市本周雙雙下跌，經濟數據表現強健，強化投資 人認為聯準會（Fed）本月底還會繼續升息 的預期心理。而在目前股價偏高的格局下，美股恐怕不容易因為企業即將展開的財報季而大漲。

道瓊工業指數周五下187.38點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.3%和0.1%，道瓊工業指數本周下跌673點，跌幅2%；史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.2%和0.9%。

倒是台積電ADR周五反而上漲0.8%，費城半導體指數變動不大，一周下來各跌0.7%和2.6%。

最近一些經濟數據再度掀起原先的疑慮，即經濟熱絡將促使Fed升息高於市場預期。周四公布的民營事業6月新增49.7萬個工作，遠高於經濟專家原估的22萬個。其他數據同樣表明美國經濟比多數投資人預期的更具有韌性，打破華爾街以為經濟即將陷入衰退的押注。譬如，周四公布的服務業採購經理人指數顯示，6月上升到53.9。

多數投資人也關注美國薪資增幅，周五公布的6月就業報告中平均每小時工資較上月上升0.4％，高於經濟學家所料。不少分析師和投資人表示，這數據讓Fed本月再次升息更加篤定。

強健的經濟數據推高公債殖利率 ，10年期公債殖利率升至4.047%，創下5月來最大的單周漲幅。2年期公債殖利率連續五周上漲，至4.931%，徘徊在矽谷銀行（SVB）倒閉之前的水準。

NatWest Markets全球經濟和市場策略負責人布利格斯說，這些數據「維持Fed將在7月升息的路徑，也要提防11月也可能升息」。

因此，分析師指出，下周二公布的6月消費者物價指數（CPI）將成為評估Fed升息路徑更重要的依據。

投資人也將關注下周拉開序幕的第2季財報季。摩根大通、富國銀行（Wells Fargo）、花旗集團將於周五公布業績；達美航空、百事可樂，也將在下周率先公布財報。在持續升息的環境下，這些公司都可提供經濟在需求方面的重要線索。

不過，美股恐怕不容易因為財報季表現而大漲，原因在於本益比偏高。史坦普500指數已較去年10月低點漲了23％，按預估獲利計算的本益比已高達19.2倍。

相較於10年期公債周五的殖利率水準，史坦普500指數按預估獲利估算的盈餘殖利率（本益比的倒數）為5.2％，僅比歷史水準高出約1個百分點。要使當前的股價合理化，獲利必須大幅超過預期，但這不太可能發生。

不過，倒是可以留意若干表現落後的類股，像是醫療股（今年跌了4.7%）、金融股（今年跌2%）、能源股（今年跌9%）。若美國經濟最後並未出現衰退，這些不受青睞的類股將更有吸引力。

若干大型銀行對美國經濟前景已改觀，高盛將未來12個月美國經濟陷入衰退的機率從35%下修至25%。此外，美國商務部已將第1季國內生產毛額（GDP）年率從初值1.3％上修至2％。