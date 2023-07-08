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電動車銷量 上半年成長50%

財經新聞組／綜合報導
通用汽車上半年銷量還落後現代汽車。（路透）
通用汽車上半年銷量還落後現代汽車。（路透）

傳統汽車製造商雖然努力增加純電動車的產量和銷量，但仍未能改變這個備受關注的新興市場。

與2022年上半年相比，截至6月底美國電動車銷量成長約50%。特斯拉仍是最大電動車銷售商，並擴大對傳統汽車製造商的領先優勢。根據《Motor Intelligence》數據，今年上半年該公司銷量比最接近的競爭對手現代汽車和通用汽車領先約30萬輛。2022年上半年的差距約為22.5萬輛。

特斯拉並未公布各地區銷量，但預計上半年向美國零售和車隊買家銷售33萬6892輛電動車，同比成長30%。

與此同時，現代汽車加上起亞品牌的電動車銷量在此期間成長約11%，達到3萬8457輛。截至6月底，通用汽車電動車和卡車銷量較去年同期增加4倍多，達到3萬6322輛。同期福斯汽車的電動車銷量成長一倍多，達到2萬6538輛。

福特汽車去年在電動車銷量方面排名第二，僅次於特斯拉。但截至6月底，該公司以2萬5709輛銷量排名第五。福特的電動車銷量與去年同期相比僅增加12%，原因是該汽車製造商停工重組了一些工廠。例如生產電動野馬Mach-E跨界車的墨西哥工廠。

特斯拉上半年銷量同比成長30%，得益於德州新工廠的投產和產能提升。然而，這還不足以跟上電動車市場的整體擴張。特斯拉美國市占率較一年前下降近10個百分點至60%。

傳統汽車製造商以及Rivian Automotive等新興公司一直在努力提高全電動車的產量，但許多企業的產量仍然很小。根據《Motor Intelligence》的數據，除了排名第一的特斯拉外，其他5家業者的美國市占率在1%到4%之間。還有許多其他業者的比率低於1%。

電動車 特斯拉 重組

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