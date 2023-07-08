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三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

財經簡訊

財經新聞組／整理

零件短缺 Fisker產量未達標

電動車新創公司Fisker表示，由於零件短缺，故而未能實現第2季的生產目標。這家總部位於加州的公司在截至6月當季生產了1022輛Ocean SUV，低於預計的1400-1700輛。Fisker表示，部分供應商在達到第2季目標水平方面遇到挑戰，因為它們未能及時從次級供應商那裡收到零件。

現金管理部位上周達7.8兆

根據美國商銀全球研究的報告，截至5日當周，全球投資人向現金基金投入更多資金，管理的現金資產總額達到「驚人的」7.8兆元。美商銀引述基金數據提供商EPFR的數據指出，當周現金基金流入總額為290億元；全球投資人還買進130億元的股票型基金和98億元的債券型基金。

特斯拉獎勵車主推薦新買家

特斯拉出一項方案，允許買家經由現有客戶的推薦獲得額外獎勵；這也是傳統汽車製造商長期以來用來促進銷售的策略。特斯拉在其官網上將這項激勵措施稱為「推薦並賺錢」，內容是向購買Model 3和Model Y以及3個月的全自動駕駛功能的美國新買家提供約500元的現金折扣。

7月升息不變 之後機率降低

交易員押注Fed本月底將基準利率提高至5.25-5.5%的範圍。雖然6月非農就業報告顯示招聘放緩幅度超過預期，他們認為進一步升息的可能性降低了一點。交易員普遍預期Fed在7月底會議上升息25個百分點，而現在預計9月升息的機率約為20%，11月為40%。原本可能性為50%。

北美奔馳加入特斯拉充電網

德國汽車製造商梅賽德斯奔馳表示，其北美電動車將從2025年起採用特斯拉開發的充電技術，並從明年起使用超過1.2萬座超級充電樁。該公司加入眾多採用北美充電標準(NACS)的汽車製造商行列，試圖擴大其快速充電器網絡，以讓擁有電動車變得更加容易。特斯拉超級充電樁市占率約60%。

福特7日起結束生產Fiesta

最後一輛福特Fiesta下線，代表該車成為全球數百萬車主中流砥柱時代的結束。自1976年以來，Fiesta銷往50多個國家，生產超過2200萬輛，7日將生產最後一輛新車。為了體現其重要性，這家汽車巨頭將保留最後2輛Fiesta，分別將它們放在英國和德國的歷史館中。

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