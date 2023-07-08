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分析師看好微軟 AI助登3兆市值

財經新聞組／綜合報導

ADP就業報告引發Fed激發升息預期，美股三大指數6日大跌，但微軟反而收漲逾0.9%，連漲2日至6月16日以來高點，為道瓊工業加權指數唯一上漲個股。年初至今微軟已上漲40.75%。

摩根史坦利分析師維思(Keith Weiss)在最新報告中強調微軟是其大型軟體個股首選，AI將推動起飛，成為蘋果之後第二家躋身3兆元市值的科技巨頭。

他還將微軟未來12個月目標價從335元上修到415元，並維持對該股的加碼評級。較7日收盤價還有約20%的上漲空間，市值將達到約3.1兆元。

他認為生成式AI將大幅擴大自動化軟體業務範圍，而微軟正處軟體領域最有利的位置，可以在這種趨勢中獲利。雖然微軟今年股價已漲逾40%，但估值仍然合理。

《彭博》彙編數據顯示，摩根史坦利的目標價僅次於投行Redburn的450元。自2016年初以來，大摩一直給予微軟加碼評級，該股在這段時期漲幅超過500%。

在過去幾年中，微軟對ChatGPT背後的AI新創企業OpenAI投資上百億元，且微軟Azure是OpenAI的獨家雲端服務供應商，雙方合作緊密。

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)指出，微軟AI貨幣化進度比市場預期更快，預計微軟在其雲端服務Azure中每支出100元，就有35-40元花在AI上面；微軟在AI領域的「貨幣化機會」比預期來得早。

他認為ChatGPT將是微軟的「下一個爆發點」，將推動股價上漲，可能會在2024年初達到3兆元市值。他給微軟的評級是「跑贏大盤」，目標價375元。

不過這個目標價相對於3兆元市值目標可能太過保守。微軟當前股價338元，要登上3兆元門檻，股價需要達到403.47元。

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