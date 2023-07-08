我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

憂Fed再升息 道指周跌近2%

財經新聞組／綜合報導

華爾街無法擺脫對Fed可能在本月底時再次升息的擔憂，美股下跌，本周收盤走低。

史坦普500指數下跌21.64點或0.29%收4398.95點；那斯達克綜合指數下跌18.33點或0.13%收1萬3660.72點。道瓊工業平均指數下跌187.38點或0.55%收3萬3734.88點。

三大主要平均股指本周都收盤下跌。史指1.16%，那指下跌0.92%。道指下跌1.96%，創3月以來最差單周表現。

勞工部6月就業報告顯示，就業人數增幅低於預期，較5月有所放緩。非農就業人數增加20.9萬人，失業率為3.6%。《道瓊》調查的經濟學家預計增加24萬個職位，失業率3.6%。

但報告中的部分內容包括強於預期的工資數據，加劇了人們對Fed可能有理由在本月底時恢復升息的擔憂。6月平均時薪成長0.4%，較去年同期增加4.4%。與此同時，失業率從5月的3.7%下降。

交易員繼續押注月底將恢復升息，預計7月26日升息25個百分點的可能性為92%。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，這個可能性與一天前大致相同。Fed在6月會議上表示，2023年可能還會升息兩次。

繼本周熱門就業數據之後，投資人將注意力轉向未來一周的通膨數據，以進一步明確未來貨幣政策的路徑。

升息 就業 道瓊

上一則

6月就業人數新增20.9萬 低於預期

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

股匯債後市怎麼走最令人痛爆？美銀曝最新「痛苦交易」

股匯債後市怎麼走最令人痛爆？美銀曝最新「痛苦交易」
6月ADP民間就業數字超強 美債殖利率急升

6月ADP民間就業數字超強 美債殖利率急升
美股三大指數小跌 Fed會議記錄暗示本月將升息

美股三大指數小跌 Fed會議記錄暗示本月將升息
這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

熱門新聞

圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別
這個早期失智症狀 最容易被忽視

這個早期失智症狀 最容易被忽視
百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…

百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…