憂Fed再升息 道指周跌近2%

華爾街無法擺脫對Fed可能在本月底時再次升息 的擔憂，美股下跌，本周收盤走低。

史坦普500指數下跌21.64點或0.29%收4398.95點；那斯達克綜合指數下跌18.33點或0.13%收1萬3660.72點。道瓊 工業平均指數下跌187.38點或0.55%收3萬3734.88點。

三大主要平均股指本周都收盤下跌。史指1.16%，那指下跌0.92%。道指下跌1.96%，創3月以來最差單周表現。

勞工部6月就業 報告顯示，就業人數增幅低於預期，較5月有所放緩。非農就業人數增加20.9萬人，失業率為3.6%。《道瓊》調查的經濟學家預計增加24萬個職位，失業率3.6%。

但報告中的部分內容包括強於預期的工資數據，加劇了人們對Fed可能有理由在本月底時恢復升息的擔憂。6月平均時薪成長0.4%，較去年同期增加4.4%。與此同時，失業率從5月的3.7%下降。

交易員繼續押注月底將恢復升息，預計7月26日升息25個百分點的可能性為92%。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，這個可能性與一天前大致相同。Fed在6月會議上表示，2023年可能還會升息兩次。

繼本周熱門就業數據之後，投資人將注意力轉向未來一周的通膨數據，以進一步明確未來貨幣政策的路徑。