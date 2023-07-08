6月就業人數新增20.9萬 低於預期

6月就業 增幅放緩，原本異常強勁的勞動市場失去了一些動力。

勞工部 報告指出，6月非農就業人數增加20.9萬人，失業率為3.6%。《道瓊》預測增加24萬人，失業率3.6%。

雖然從歷史角度來看，這個數字堪稱穩健，但較5月下修後的30.6萬人大幅下降，是2020年12月就業人數減少26.8萬人以來創造就業機會最慢的一個月。失業率較上月下降0.1個百分點。

備受關注的工資數據略強於預期。平均時薪成長0.4%，較去年同期成長4.4%。

如果排除政府工作崗位的增加，就業增幅將會更小；政府工作崗位增加了6萬個，幾乎全部來自州和地方各級政府。

其他表現強勁的產業包括醫療保健增加4.1萬個、社會援助增加2.4萬個和建築增加2.3萬個。

休閒和酒店業是過去3年最強勁的就業成長引擎，但本月僅增加2.1萬個就業崗位。該行業已大幅降溫，過去3個月漲幅不大。零售業減少了1.1萬個工作崗位，而運輸和倉儲業則減少了7000個。

在就業處理公司ADP 6日報告私營部門就業崗位增加49.7萬個之後，有人預計勞工部報告可能會遠高於預期。

信安資產管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略師沙阿(Seema Shah)表示：「就業人數增加20.9萬人，不能說是疲軟。」「但ADP數據讓投資人措手不及，以為就業數據將再次豐收；因此市場可能會感到失望。」

關鍵指標勞動參與率連續第4個月穩定在62.6%，仍低於疫情前水平。然而，25歲至54歲的黃金年齡參與率上升至83.5%，為21年來最高水平。

包括意志消沈的工人和因經濟原因從事兼職工作的人在內的廣義失業率升至6.9%，為2022年8月來最高水平。與此同時，黑人失業率躍升至6%，增加了0.4個百分點；亞裔 失業率上升至3.2%，增加了0.3個百分點。