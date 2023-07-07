馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

特斯拉創辦人馬斯克 與臉書創辦人查克柏格 掀起熱議的「鐵籠格鬥」尚未開打，但兩位富豪的「代理人戰爭」已展開--臉書母公司Meta Platforms推出全新社群平台Threads挑戰馬斯克的推特 ，一場社群媒體博取眼球的爭霸戰鳴槍起跑。短短時間內，Threads已吸引逾3,000萬人註冊，顯示查克柏格似已在這場虛擬暖身賽贏了第一回合。

巴隆周刊（Barron's）指出，Meta推出Threads的時機並不是最好。馬斯克當初買下推特大刀闊斧裁員時，推特動盪頻仍，觸動一波用戶出走潮，那時想轉檯的推特用戶就急著找尋新的替代平台，結果許多人湧向微網誌服務Mastodon。倘若那時Threads就已準備就緒，應可順勢接收更多推特用戶。

三大因素讓Threads一夕爆紅

不過，巴隆周刊認為，至少有三大因素，讓Threads憑仗與Instagram連結優勢一上線就吸引大批人潮：1.推特最近營運上的問題百出；2.許多人對推特平台不滿；3.社群媒體使用者愛嚐鮮的好奇心。

這三大因素結合起來，讓Threads一出師便告捷。查克柏格表示，推出七小時內，就吸引千萬名用戶註冊；推出約18小時內，就突破3,000萬。

短期成果非凡，但推特每月使用者估計超過3.5億人，自2019年至今都尚未轉虧為盈。富達（Fidelity）5月減記推特持股價值時表示，推特現在的價值僅馬斯克去年底收購價440億美元的三分之一。考量這兩件事，使Meta選在此刻出招挑戰推特的舉動尤其耐人尋味。

但巴隆周刊分析，倘若查克柏格推出Threads的用意，是要吸引更多使用者、把人氣導向旗下的一系列應用程式（App），進而把廣告主從推特吸引過來，那麼就這點而論，Meta可謂贏得初步勝利。

Threads也給美國科技大咖之間的競爭立下重大里程碑。提到與推特競爭，如果連Meta都贏不了，還有誰可能贏？角力賽開始了，Meta看來贏了第一回合。

Threads挑戰推特仍面臨諸多問題

不過，Threads雖一炮而紅，真正的考驗在於能否持續留住用戶、進而扳倒推特。那仍是個大問號。Forrester Research分析師普魯克斯說：「關鍵在於，如何能維持快速成長動能不墜，並確保這些用戶會一直返回此平台。那是更大的挑戰。」

Forrester指出，Threads一推出就令人刮目相看，一大因素是運用Instagram龐大的用戶基礎和Meta擁有的巨量資料中心資源，讓Instagram用戶的註冊過程相當簡便。然而，Forrester快速線上意見調查427名成年人的結果發現，34%表示不想加入Threads，因為不希望再開一個社群媒體帳戶了。

普魯克斯另凸顯Threads新用戶抱怨的一些問題，包括動態牆上看到不認識或未追蹤的陌生人訊息，而且訊息是以演算法排序，不像在推特是以時間順序排列。一些使用者也不知如何把推特上的追隨者、最新熱門話題、主題標籤等東東遷移至Threads平台。此外，目前Threads只支援行動裝置，和Instagram初期一樣，而推特支援桌機對一些用戶而言是重大吸引力，尤其是辦公室員工。

儘管問題不少，Threads在短時間內能引來這麼多使用者，仍然是驚人的成果。數位行銷公司HighKey Enterprises執行長林茲說，若無強大的社群媒體公司作後盾，任一家社群媒體平台都辦不到。

華爾街分析師認為，Threads不可能立即為Meta賺進營收，因為新服務初期是無廣告環境。

推特祭出的限制愈來愈多，例如馬斯克最近對非付費用戶每日可閱覽的推文數目設限。相形之下，Meta則表示希望藉由Threads帶給用戶「開放、友善的對話平台」。這顯然是順勢向其他尚未琵琶別抱的推特用戶招手。Insider Intelligence的資料顯示，自從2022年以來，推特已流失大約1,000萬名用戶，如今剩下大約3.64億用戶。

政治立場可能也導致部分推特使用者轉向Threads。目前看來，推特可能仍是保守派人士的聲量較大，而Threads可能演變成推特的替代品，或傾向自由派者發聲的管道。普魯克斯說：「據我推測，推特的用戶基礎將變得更偏向保守派，理由很多...而Threads將成為推特的替代品。」