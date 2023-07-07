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6月ADP民間就業數字超強 美債殖利率急升

編譯任中原／綜合外電
勞工部7日將公布6月非農就業人數與失業率，市場屏息以待。圖為美國民眾在職業中心外排隊。（路透）
勞工部7日將公布6月非農就業人數與失業率，市場屏息以待。圖為美國民眾在職業中心外排隊。（路透）

勞工部7日將公布6月非農就業人數與失業率，市場屏息以待，但前一日美國股債市同步承壓，主因ADP研究所公布，6月私人企業就業人數激增49.7萬人，比預估約高出一倍，也是一年來最大的單月增量。就業強勁，令市場預期聯準會（Fed）7月底會議將恢復升息

美國2年期公債殖利率6日一度觸及5.12%，創2007年來高點，10年期殖利率最高升到4.08%，是四個月高點；美股史坦普指數與那斯達克指數一度下跌逾1%，尾盤跌幅縮小到0.8%；VIX恐慌指數上升到17.1。

德國2年期公債殖利率也上升7基點，為3.36%；英債殖利率上升19基點，為5.56%，為2008年來新高。歐股Stoxx 600指數收盤大跌2.3%，是3月來最大單日跌幅；倫敦富時100指數下跌2.2%。

ADP數據顯示，6月接待與休閒業就業大量增加；營建業激增9.7萬人，是至少10年來最大單月增量，運輸業就業亦強。另外6月ISM服務業指數也從5月的50.3，大幅上升到53.9。

債、股市場動盪凸顯出投資人益發預期聯準會很快就會恢復升息。Fed周三公布的6月會議紀錄也指出，「幾乎所有」與會官員都表示利率「多升一些」將屬「適當」。

達拉斯聯邦準備銀行總裁羅根（鷹派，今年有投票權）6日主張立即恢復升息。她表示，「如果我們在恢復物價穩定工作上的努力失利，我們接下來必須追趕更多。我們已經擁有合理的時間，來觀察貨幣緊縮的整體效應」。

BMO資本市場公司美國利率分析師傑佛瑞表示，「這是非常、非常強勁的就業數據」；他強調「數據中沒有任何一點將使Fed對7月底升息有所猶豫」。

殖利率 就業 升息

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