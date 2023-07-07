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Fed放鷹 暗示恢復升息

編譯任中原、簡國帆／綜合報導
市場預估Fed要到明年才會降息。(路透資料照片)
市場預估Fed要到明年才會降息。(路透資料照片)

美聯準會（Fed）6月中會議紀錄暗示將恢復升息，決策官員一致同意6月維持基準利率不變，以保留時間評估是否需要進一步加息，但大家對必須進一步緊縮以抑制通膨的共識增強，絕大多數官員都認為，需要進一步緊縮貨幣政策，才能壓制高通膨。

聯準會於美東5日下午公布的會議紀錄指出，「幾乎所有」與會官員都表示，利率「上升更多」，應屬「適當」。官員並表示，勞動市場「緊俏」，且通膨「上升風險」仍將是塑造利率展望的「關鍵因素」。

6月會議時有一些官員贊成升息1碼，並不認同維持利率不變的結論；但大部分官員強調未來展望的「不確定性」，並表示更多有關經濟的資訊，的確有價值。

在經濟展望方面，官員預料今年剩餘期間經濟將會趨於「低度成長」，儘管「銀行業壓力」已經「消退」；幕僚在簡報時仍堅持原先預測，認為今年底將有「低度衰退」，之後則是「溫速復甦」。

決策官員們仍認為，有必要使經濟成長在一段期間內低於趨勢水準，以及就業減少，以達成2%通膨目標。官員並不預料今年內會降息，因為核心通膨率仍遠高於目標。

在就業市場方面，部分官員懷疑，非農就業人數強勁成長，可能誇大了勞動力市場力道。會議紀錄顯示，官員指出，其他衡量就業狀況的指標，包括勞工部的家庭調查和人口普查報告，以及聯準會內部專家學者的計算，「暗示就業成長可能比非農就業數字顯示的情況還弱」。

6月決策會當時發布的預測顯示，18位決策者中，16人預估在年底前至少還要再升息1碼。目前市場認為，Fed極可能在7月25~26日的決策會，提高基準利率目標區間1碼至5.25%~5.50%。市場也預期Fed要到明年才會降息，因為核心通膨率仍將遠高於Fed的2%目標。

另外，紐約區聯邦準備銀行總裁威廉斯5日重申Fed解決通膨問題的決心，並表示在升息工作上還有「更多要做」；經濟數據顯示需求仍強，且住宅市場已止軟回穩。

他在紐約聯準銀行舉辦的一場討論會中表示，「我們可以花一些時間來評估並收集更多訊息，然後再採取行動，我們還基於所知道的情況，通過預測傳達一個訊息，也就是我們認為還沒有完成使命」，「顯然，我們絕對致力於實現2%的通膨目標。」

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