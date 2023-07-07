銀行業危機 恐將捲土重來

利率再度回升，銀行業危機可能重現。（歐新社）

銀行業危機可能在短暫緩解幾個月後捲土重來。由於美債殖利率 上升、債券 價值下降，銀行業持有的債券和貸款 的帳面虧損預計在第2季增加，可能會再次觸發銀行業危機。

由於美國經濟依然富有韌性，且銀行體系在監管及時出手之後更加穩定，第2季債券價值普遍走低，這也反映出市場對Fed將長期維持較高利率的預期。銀行向儲戶支付的存款利息利率和其他成本上升，壓縮了銀行的獲利空間。

較低的債券價格會降低銀行持有的數兆美元資產的價值。今年年初，投資人對這些未實現損失規模感到不安，Fed在2022年大幅升息後，美國銀行業的帳面虧損已超過6000億元。在某些案例中，這些損失等於甚至大於銀行股本，這意味着銀行將沒有緩衝的餘地。今年3月3家銀行相繼倒閉，直接原因就是基於此。

隨著美國國債殖利率上升，在相對平靜的第2季，許多銀行持有的固收資產價值出現了下降。

第2季2年期美國國債殖利率爲4.88%，高於第1季的4.06%；10年期美債殖利率爲3.82%，高於第1季的3.49%。隨着殖利率上升，這些債券價值下降。除了美國國債之外，上季房貸利率和政府資助的房貸債券殖利率也有所上升。

未實現損失的再次出現可能會引發人們對美國銀行業健康狀況的新擔憂。更何況，許多銀行還可能同時面臨存款外流和獲利壓力。

例如，銀行根據Fed在矽谷銀行3月倒閉後制訂的銀行定期融資計畫大量借貸；截至上周，未償貸款達到創紀錄的1031億元。此類貸款的固定利率爲5.5%，必須在一年內償還，進一步顯示出向該計畫借錢的銀行將面臨更大壓力。

此外，根據Fed數據，自2022年4月達到高點之後，截至6月21日，銀行業存款已下降約5%。 包括PacWest在內的一些銀行最近一直在出售其持有的貸款組合資產以增加流動性。