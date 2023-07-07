Coty 5年內仍擁有古馳授權

在回答有關開雲集團(Kering)是否可能收回其時尚品牌古馳(Gucci)的美容產品授權的問題時，Coty CEO納比(Sue Naby)表示：「至少5年內不會討論續簽我們的任何授權。」開雲集團上周宣布收購高端香水品牌Creed，在建立自有化妝品業務方面邁出重要的第一步。

利率 上升 房貸需求月來新低

上周房貸利率觸及5月底來最高水平，打壓了房貸需求。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)季節調整後指數，房貸申請總量較前周下降4.4%，為一個月來的最低水平。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.75%升至6.85%；購屋房貸需求下降5%，較一年前同周下降22%。

首申失業金24.8萬 高於預期

勞工部表示，截至7月1日當周初領失業金人數24.8萬，略高於預期的24.5萬，較上周修正後的23.6萬人增加1.2萬；4周移動平均值25.325萬人。有一周時間落差的持續申領人數報172萬，較上周修正後的173.3萬人減少1.3萬，低於預期的174.5萬；4 周移動平均值174.65萬人。

貝克休斯提供3套LNG裝置

油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)將為NextDecade位於德州的Rio Grande液化天然氣(LNG)項目提供三套液化裝置。Rio Grande液化天然氣出口工廠已開發多年，但屢遭延誤。貝克休斯表示已獲得建築公司Bechtel Energy的液化裝置訂單，這些裝置每年可生產1761萬噸LNG。

進口商品價跌 貿易赤字縮小

由於進口商品價格跌至2021年10月以來的最低水平，5月貿易逆差縮小。商務部統計顯示，商品和服務貿易逆差減少55億元至690億元，環比下降7.3%。數字未經通貨膨脹調整。由於消費品和工業用品的減少，商品和服務進口額下降2.3%。由於大豆等食品和飼料出貨量下降，出口總額下降0.8%。

達拉斯Fed行長洛根(Lorie Logan)表示，6月政策會議有升息的理由，需要更多升息來給依然強勁的經濟降溫。她表示6月會議提高聯邦基金目標範圍是完全合適的，這與近幾個月看到的數據以及Fed的雙重使命目標一致。但因環境充滿挑戰和不確定性，跳過升息是合理的。