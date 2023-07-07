我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

市值魔咒重現 蘋果業績不妙

財經新聞組／綜合報導

才剛突破3兆元市值，蘋果公司將再度面臨最高市值公司魔咒。

2022年第一周，蘋果公司市值就距離3兆元水平只差約1%，但股價隨即急轉直下，創下2008年以來最糟表現，全年股價大跌27%。

今年可謂是蘋果的順風年，股價不僅創下歷史新高，漲幅也已經接近50%，市值也首次突破3兆元。不過，兆元魔咒效應似乎再次顯現。

今年第2財季，蘋果公司營收948億元，同比下降3%，Mac銷售大幅下滑，iPad也有所下降。中國市場銷售額下降2.9%，比整體營收下降略多一些。值得注意的是，這是蘋果整體銷量連續兩季下滑。蘋果財務長梅斯特里表示，假設宏觀經濟前景不會比其預測更糟，第3季的同比收入表現將與第2季相似。

華爾街預計蘋果本財年營收將下降2.5%，為2019年以來的首次年度下降。瑞銀分析師預計下半年iPhone出貨量將下降1-2%，Mac營收將下降3-5%。

另外一個側面印證是蘋果代工巨頭富士康的業績。富士康組裝大約70%的iPhone，以智慧手機為主的消費電子產品業務占富士康總營收一半以上。

富士康的業績可以投射出蘋果旗艦產品的近期產量。富士康周三(5日)公布6月營收爲新臺幣4228億元，環比下降6.2%，同比下降19.7%；第2季營收新臺幣1302億元，環比下降10.9%，同比下降13.8%。

今年推動蘋果股價抬升的因素之一是全新發表的混合實境頭盔Vision Pro。這款研發了7年的產品被外界譽為另一個iPhone時刻，預期它能像iPhone一樣會再次改變產業現狀。

但最新消息顯示，蘋果明年出貨百萬台水平的計畫被迫腰斬。英國《金融時報》報導，複雜性和生產困難是產量縮減的原因。根據多家供應商消息，明年Vision Pro產量將大幅減少至十餘萬至40萬台之間不等。（財經新聞組）

iPhone 華爾街 手機

上一則

美國經濟太強 晃倒全球股債市 市場憂重演去年股債雙殺

下一則

Fed放鷹 暗示恢復升息

延伸閱讀

必買2誘因…iPhone 15傳電量創新高 儲存空間256GB起跳

必買2誘因…iPhone 15傳電量創新高 儲存空間256GB起跳
蘋果申請新專利 傳有望推出「無邊框螢幕」iPad、Mac

蘋果申請新專利 傳有望推出「無邊框螢幕」iPad、Mac
蘋果等7家科技巨擘 稱符合歐盟線上資訊守門人資格

蘋果等7家科技巨擘 稱符合歐盟線上資訊守門人資格
安卓「12測試僅2功能」輸iOS 網開戰：蘋果全家餐效率MAX

安卓「12測試僅2功能」輸iOS 網開戰：蘋果全家餐效率MAX

熱門新聞

圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹