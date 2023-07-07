市值魔咒重現 蘋果業績不妙

才剛突破3兆元市值，蘋果公司將再度面臨最高市值公司魔咒。

2022年第一周，蘋果公司市值就距離3兆元水平只差約1%，但股價隨即急轉直下，創下2008年以來最糟表現，全年股價大跌27%。

今年可謂是蘋果的順風年，股價不僅創下歷史新高，漲幅也已經接近50%，市值也首次突破3兆元。不過，兆元魔咒效應似乎再次顯現。

今年第2財季，蘋果公司營收948億元，同比下降3%，Mac銷售大幅下滑，iPad也有所下降。中國市場銷售額下降2.9%，比整體營收下降略多一些。值得注意的是，這是蘋果整體銷量連續兩季下滑。蘋果財務長梅斯特里表示，假設宏觀經濟前景不會比其預測更糟，第3季的同比收入表現將與第2季相似。

華爾街 預計蘋果本財年營收將下降2.5%，為2019年以來的首次年度下降。瑞銀分析師預計下半年iPhone 出貨量將下降1-2%，Mac營收將下降3-5%。

另外一個側面印證是蘋果代工巨頭富士康的業績。富士康組裝大約70%的iPhone，以智慧手機 為主的消費電子產品業務占富士康總營收一半以上。

富士康的業績可以投射出蘋果旗艦產品的近期產量。富士康周三(5日)公布6月營收爲新臺幣4228億元，環比下降6.2%，同比下降19.7%；第2季營收新臺幣1302億元，環比下降10.9%，同比下降13.8%。

今年推動蘋果股價抬升的因素之一是全新發表的混合實境頭盔Vision Pro。這款研發了7年的產品被外界譽為另一個iPhone時刻，預期它能像iPhone一樣會再次改變產業現狀。

但最新消息顯示，蘋果明年出貨百萬台水平的計畫被迫腰斬。英國《金融時報》報導，複雜性和生產困難是產量縮減的原因。根據多家供應商消息，明年Vision Pro產量將大幅減少至十餘萬至40萬台之間不等。（財經新聞組）