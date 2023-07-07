裁員步伐放緩 創八個月新低

美國雇主6月放緩裁員 步伐，裁員人數為2022年10月以來最低。

根據就業公司Challenger, Gray & Christmas發布的最新裁員報告，美國雇主6月將裁員4萬709人，比5月宣布的裁員人數減少49%。

6月計劃裁員速度遠高於2022年6月宣布的3萬2517人。今年至今已裁員45萬8209人，比截至2022年6月的13萬3211人增加244%，因為雇主為經濟衰退前景預做準備。

雖然Fed自2022年3月以來升息 500個基點以試圖冷卻通膨，但勞動市場仍然表現強勁。Fed上月決定停止升息，但表示年底前可能會再升息兩次1碼。

Challenger、Gray & Christmas資深副總裁查林傑(Andrew Challenger)在聲明中表示，「夏季月份裁員幅度下降並不罕見。事實上，6月是歷史上平均公告速度最慢的月份。通膨和利率 導致的大規模失業也有可能不會發生，特別是在Fed維持利率不變的情況下。」

上個月宣布的裁員總數是2020年以來最高的6月數字。

科技業仍是裁員速度最快的行業。今年至今宣布裁員總數為14萬1516人，比2022年同期的5769人增加2353%。不過，從環比來看，裁員速度放緩近80%；6月為4685人，5月為2萬2887人。