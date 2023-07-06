AI狂潮來襲 染FOMO變異株貪婪病？專家曝獲利了結教戰守則

只要企業和投資人堅信人工智慧（AI）是強大的變革力量，就足以壓倒通膨、升息和估值過高的種種顧慮，持續驅動AI概念股上漲。但專家建議仍應預先做好停利準備。（路透）

唯有在爆掉後，方知那是股市泡沫。在泡沫爆裂前，全市場或許以為那是強大火車頭，驅動股價一路奔馳，只要企業和投資 人堅信人工智慧（AI ）是強大的變革力量，就足以壓倒通膨、升息和種種估值指標過高的顧慮。

因此，專業資產管理公司Options Solutions總裁兼營運長席爾斯建議投資人，此刻應考慮研擬一套計畫，準備在何時、以何種方式獲利了結股票和選擇權多頭部位。

席爾斯指出，或許有朝一日，AI捲起的革命漲潮會證明強過比特幣 （Bitcoin）；但投資人切莫忘記，比特幣和區塊鏈（blockchain）不也據說將改變世界。比特幣價格後來飆上大約6.8萬美元的歷史高峰，最低點也曾摔落1.6萬美元。

宜事先預設獲利了結價位

每個人的風險容忍度都不同，怎樣做是最佳的獲利了結之道，想必難以達成共識。但比特幣的教訓應可對風險管理思維產生一點啟發。席爾斯認為，任何人在價位這麼高的時候買進股票或看漲的買權（calls），都應該在下買單時，就在心裡預先設定好應該在什麼價位賣出。

席爾斯說，一種合理的紀律，是在價格迅速大漲10%到20%後，就獲利了結，落袋為安。美股史坦普500指數的歷史年報酬率大約是9%。這是很好的參考標竿，有助於以更廣的視野來評估漲幅是否已漲過頭。投資人或許以為股價只漲不跌，但歷史證明那未必是事實。許多投資人買進一支賠錢股後，眼看股價跌掉10%，就反射性賣出持股了。

席爾斯表示，之前曾提過運用買權或買權價差（call spreads）參與漲勢，同時對涉及的風險與報酬提高警覺。但現在，買權需求已升至高點，選擇權市場如今釋出的訊息是：投資人認為最大的風險是唯恐錯過漲勢。這情況十分異常，可能扭曲、威脅市場正常的平衡狀態。傳統上，選擇權市場由「恐懼」來定義，投資人買進「賣權」（puts）為自己的持股做避險，著重在害怕股票買了賠錢，而不是「害怕錯失」（FOMO）上漲良機。

現在呢，情況倒過來，選擇權市場如今由「貪婪」主導，反映投資人普遍相信AI潛力是如此之強，強大到能重新定義盈餘展望和其他市場風險。

感染FOMO變異株貪婪疫病？有解方可治

似曾相識嗎？的確，這令人聯想起比特幣也曾被視為「錢」景無可限量，吸引企業爭先恐後表明自己已投入「下一波熱潮」。同樣的情景，一再反覆發生。

舉例來說，最近幾周，Oppenheimer就告知客戶，Marvell Technology (股票代碼：MRVL）因涉足AI領域，成長亮麗可期。Intuit (代碼：INTU)宣布，與熱門AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI合作研發金融工具；稍早另宣布開發跨越商業各部門的「AI體驗」。線上旅遊公司Booking Holdings(代碼：BKNG)最近發表一款由AI驅動的旅遊行程規劃軟體。在AI題材火熱之際，光是提及某某公司跟AI沾上邊，通常就足以激勵股價暴漲，表現超越史坦普500指數。

但席爾斯提醒投資人，AI愈是激勵股價大漲，FOMO心態就愈可能變異成一種病毒，進而演變成一波貪婪疫情。根治這種情況的唯一解藥，是明白「什麼時候該如何賣出」。

如果事後證明，偏重風險考量甚於報酬考量錯了，也無大礙。你已逢高獲利了結，賺了一些投資利得落袋，且顯示你的投資有紀律，這正是成功投資的一項重要技能。