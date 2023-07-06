財報季不樂觀 但史指前景佳

美股 上半年表現可圈可點。道瓊工業平均指數、史坦普500指數和那斯達克指數分別上漲3.84%、16.38%和32.74%。參考歷史走勢，上半年的強勢表現預示著下半年可能也會有不俗表現，這也帶動投資 人迎接新一輪行情的高漲情緒。

但另一方面，華爾街 機構中也不乏看空聲音，呼籲投資人不要脫離基本面繼續追高。摩根大通策略師卡普蘭(Bram Kaplan)表示，「預計下半年美股將面臨更具挑戰性的基本面。經濟放緩、消費開支增速放慢，以及可能從2023年第4季至2024年第1季開始的經濟衰退，我們認為當前的風險回報不具吸引力。」

除了Fed短期內難以轉向的預期外，上市企業獲利前景不甚樂觀，也將給股市前景蒙上陰影。

分析師預計，史指成分股將連續第3季出現獲利下滑。根據FactSet數據，第2季史指成分股每股獲利(EPS)將較上年同期下降6.8%；是2020年第2季以來的最大降幅。而市場人士認為，利率上升和消費者需求萎縮帶來的壓力將延續到第3季，預測屆時獲利才會開始復甦。

不過Fundstrat Global Advisors創始人李湯姆(Tom Lee)表示，參考歷史走勢，投資人有理由對未來6個月的市場行情更加樂觀。

他引用歷史統計數據發現，自1950年以來，在史指上半年漲幅超過10%的22個年份中，下半年回報率中位數為8%，上漲機率為82%。其中9次是史指前一年下跌，但第二年上半年上漲超過10%；在這9次中，下半年的回報率中值為12%，上漲機率為89%。他表示，這意味著到今年年底時史指最高可能會漲到4900點左右。

他說：「通膨壓力下降的速度將超出預期。因此，Fed 將容許金融條件放鬆。這一點在 2023 年已經顯而易見，住房和汽車領域的前瞻性指標顯示這種趨勢還會強化。」（財經新聞組）