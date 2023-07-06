中止連三漲勢 道指跌逾百點

華爾街 消化了最新的Fed會議紀錄以深入了解貨幣政策狀況，道瓊工業平均指數下跌。

道指下跌129.83點或0.38%收3萬4288.64點。史坦普500指數下跌8.77點或0.2%至4446.82點。那斯達克綜合指數下跌25.12點或0.18%收1萬3791.65點。道指和史指都結束連續3天上漲。

投資人解析了6月13日至14日Fed會議紀錄，其中大多數官員表示未來可能會進一步升息 。會議紀錄為華爾街提供了Fed決定在6月會議上跳過升息的更多背景訊息。

早盤公布的數據顯示，5月工廠訂單弱於預期。本周稍後投資人將關注就業和工資數據，以深入了解勞動市場的實力。

在公布6月會議紀錄後，Fed在7月26日會議上將基準隔夜貸款利率 再提高1碼至5.25%-5.50%的可能性更加接近確定性。

根據CME FedWatch工具，截至5日下午，7月升息的可能性從一周前的81.8%攀升至88.7%。維持利率不變的可能性從上周的18.2%降至11.3%。

73.2%的利率交易員認為，到9月20日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結束時，聯邦基金利率將維持在5.25%-5.5%，高於上周的69.1%。到9月會議結束時，利率將上升2碼達到5.5%-5.75%，目前可能性為17.7%，與一周前的16.4%相比變化不大。