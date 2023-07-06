Fed將繼續升息 但步調變慢
根據Fed會議紀錄，幾乎所有官員在6月會議上都表示，可能會進一步收緊貨幣政策，但收緊步伐要慢於2022年初以來的升息速度。
由於對經濟成長的擔憂，政策制訂者決定不升息，但大多數成員認為進一步升息正在醞釀中。考慮到政策的落後影響性和其他擔憂，他們認為在連續10次升息後有跳過6月會議的空間。
官員們認為，「在本次會議上保持目標範圍不變，將使他們有更多時間評估經濟在實現就業最大化和物價穩定目標方面的進展情況。」
聯邦公開市場委員會(FOMC)成員對多種因素表示猶豫。他們表示，短暫的停頓將使委員會有時間評估升息的影響；這個緊縮周期總計升息達5個百分點，是1980年代初以來最激進的舉措。
會議紀錄指出，「經濟正面臨信貸條件收緊的阻力，包括家庭和企業利率上升，這可能會影響經濟活動、就業和通膨，但影響程度仍不確定。」
一致決定不升息是「考慮到貨幣政策立場的顯著累積緊縮，以及政策影響經濟活動和通膨的落後性」。
紀錄也反映出成員間的一些分歧。根據6月13日至14日會議後發布的預測，18位與會者中除兩人外均預計今年至少升息一次，12人預計升息兩次或以上。
會議紀錄指出，「贊成升息1碼(25基點)的與會者指出，勞動市場仍然非常緊張，經濟活動比之前預期要強，而且幾乎沒有明顯跡象顯示通膨正在回到委員會2%的目標。」
即使是支持緊縮的成員也普遍認為升息步伐將會放緩。「許多官員還指出，在去年迅速收緊貨幣政策後，委員會放慢了收緊步伐。這麼做是適當的，以提供更多時間來觀察累積緊縮的影響並評估對政策的影響。」
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