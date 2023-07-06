Fed將繼續升息 但步調變慢

根據Fed會議紀錄，幾乎所有官員在6月會議上都表示，可能會進一步收緊貨幣 政策，但收緊步伐要慢於2022年初以來的升息 速度。

由於對經濟成長的擔憂，政策制訂者決定不升息，但大多數成員認為進一步升息正在醞釀中。考慮到政策的落後影響性和其他擔憂，他們認為在連續10次升息後有跳過6月會議的空間。

官員們認為，「在本次會議上保持目標範圍不變，將使他們有更多時間評估經濟在實現就業 最大化和物價穩定目標方面的進展情況。」

聯邦公開市場委員會(FOMC)成員對多種因素表示猶豫。他們表示，短暫的停頓將使委員會有時間評估升息的影響；這個緊縮周期總計升息達5個百分點，是1980年代初以來最激進的舉措。

會議紀錄指出，「經濟正面臨信貸條件收緊的阻力，包括家庭和企業利率上升，這可能會影響經濟活動、就業和通膨，但影響程度仍不確定。」

一致決定不升息是「考慮到貨幣政策立場的顯著累積緊縮，以及政策影響經濟活動和通膨的落後性」。

紀錄也反映出成員間的一些分歧。根據6月13日至14日會議後發布的預測，18位與會者中除兩人外均預計今年至少升息一次，12人預計升息兩次或以上。

會議紀錄指出，「贊成升息1碼(25基點)的與會者指出，勞動市場仍然非常緊張，經濟活動比之前預期要強，而且幾乎沒有明顯跡象顯示通膨正在回到委員會2%的目標。」

即使是支持緊縮的成員也普遍認為升息步伐將會放緩。「許多官員還指出，在去年迅速收緊貨幣政策後，委員會放慢了收緊步伐。這麼做是適當的，以提供更多時間來觀察累積緊縮的影響並評估對政策的影響。」