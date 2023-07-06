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美股迎7月 面臨4大考驗

財經新聞組／綜合報導
美股7月面臨多項重大考驗。（路透）
美股7月面臨多項重大考驗。（路透）

在上半年創下亮麗走勢後，美股下半年正式拉開帷幕。根據Carson Group的分析，過去10年間7月是美股表現最佳的月份。2012年至2022年期間，史坦普500指數7月平均上漲3.3%；較1950年以來7月上漲1.3%的平均值有所改善。

展望7月，美股將面臨四大考驗，投資人需要密切關注。

一、7日公布的6月非農數據

勞工部將於7日公布6月非農就業報告；可能會是決定Fed下次利率決議的關鍵因素。若勞動市場趨緩幅度超過市場預期，可能動搖市場的升息預期。

經濟學家預測6月非農就業人數將從33.9萬人腰斬至20萬人，創2020年底以來最小成長紀錄。預計失業率持平在3.7%，而平均時薪增幅降至4.2%，將創下2年來最小同比增幅。

二、12日公布的6月CPI數據

6月消費者物價指數(CPI)報告將於12日公布，數據可能會顯示整體通膨及核心通膨的下降速度都不足以讓Fed結束緊縮。

Fed最近幾個月一再強調，其政策決定將取決於經濟數據。因此，即使過去兩年困擾着消費者的物價上漲的確明顯放緩，但這種減速很難讓Fed官員相信可以停止升息。

三、26日的Fed政策會議

Fed將於美東時間26日下午2點公布利率決議，半個小時後Fed主席鮑爾召開貨幣政策新聞發布會。

目前，市場幾乎已經確定7月升息1碼(25個基點)。CME FedWatch工具顯示，預計Fed升息1碼的機率已高達88.7%，而按兵不動的機率僅有11.3%。

四、第2季財報季拉開序幕

美股第2季財報季將自14日起揭開序幕，大型銀行循例領頭發布財報，隨後是備受關注的大型科技股。美股最近這波由科技股帶動的漲勢能否延續下去，即將面臨嚴峻考驗。

分析師預計投資人可能會迎來3年來最糟的財報季，史指成分股將連續第3季出現獲利下滑。根據FactSet數據，第2季史指成分股每股獲利(EPS)預計會較去年同期下降6.8%，將創2020年第2季以來企業獲利最大降幅。

美股 升息 就業

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