這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

根據統計，最高薪的企業執行長未必任職於規模最大的公司，去年赫茲（Hertz）、派樂騰（Peloton）及Pinterest的執行長薪酬都超過1億美元，高於多數史坦普500 指數成分企業的執行長，也把蘋果執行長庫克 的9,900萬美元比下去。

美國高階經理人薪酬分析公司C-Suite Comp的資數據顯示，去年薪酬最高的十位美國企業執行長，六人領導的公司不是史坦普500指數的成分企業。例如專為律師提供雲端服務的CS Disco公司，市值約5億美元，其執行長卡瑪拉（Kiwi Camara）去年薪酬也超過1億美元，包括價值1.09億美元的股票 選擇權和薪水50萬美元。

赫茲執行長謝爾（Stephen Scherr）去年薪酬領到1.82億美元，派樂騰執行長麥卡錫（Barry McCarthy）拿了1.68億美元，Pinterest執行長瑞迪（Bill Ready）則為1.23億美元。

根據C-Suite Comp數據，在近4,000家美國上市公司裡，有九位執行長去年薪酬超過1億美元，去年薪酬最高者是黑石集團（Blackstone）的蘇世民（Steve Schwarzman），拿到2.53億美元。黑石集團市值超過1,000億美元，高於許多史坦普500指數成分企業，但因公司結構類似雙重股權結構，沒被納入史坦普500指數。

WSJ今年稍早的史坦普500企業執行長年度薪酬調查則顯示，第一名市Google母公司字母（Alphabet）執行長皮伽，薪酬方案總額2.26億美元，第二名是Live Nation Entertainment的拉品諾（Michael Rapino），庫克排第三。WSJ只針對任職滿一年以上的執行長薪酬排名，因此未納入Pinterest、赫茲等公司的執行長。

WSJ的數據顯示，去年史坦普500企業執行長薪酬中位數降至1,450萬美元，略低於前年的1,470萬美元。

上市公司執行長薪酬的一大部分通常都是限制型股票或選擇權，所以價值是浮動的。而許多股票獎勵只有在執行長使公司營運成績達到一定目標，或是在職滿特定期間，才能獲得。