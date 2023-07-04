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財經簡訊

財經新聞組／整理

傳蘋果大減Vision Pro目標

《金融時報》報導，蘋果公司大幅削減Vision Pro生產目標，因為製造商難以應付這款設備的複雜設計。報導引述組裝廠商立訊精密匿名人士指出，蘋果公司目前準備2024年生產這款售價3499元的頭盔數量將少於40萬台。蘋果第一年只要求供應13至15萬件的零件，而廉價版已被順延。

特斯拉產量連5季高於交車

特斯拉發布2023年第2季產量和交車報告。總交車量46萬6140輛，第2季總產量47萬9700輛。這些數字超出分析師的預期，代表在馬斯克(Elon Musk)主導下汽車廠增加了製造能力並提高了德州奧斯汀裝配廠的產量。交車量同比增加了83%。當季也是特斯拉連續第5季產量高於交車量。

殖利率曲線倒掛 42年來最大

備受關注的美國國債殖利率曲線出現自Fed主席沃爾克(Paul Volcker)高通膨時代以來的最嚴重倒掛。殖利率曲線倒掛通常代表金融市場認為當前的Fed緊縮周期最終將導致美國陷入衰退。早盤交易2年期和10年期美債殖利率之間的利差觸及110.8個基點，創1981年以來的最大差距。

Coherus推出修美樂仿製藥

Coherus BioSciences推出艾伯維(AbbVie)關節炎藥物修美樂(Humira)仿製藥，折價超過85%。該公司是繼Boehringer Ingelheim、Sandoz和Organon之後，最新一家本月在美國市場推出Humira生物仿製藥的公司。它將以每箱995元價格出售這款名為Yusimry的生物仿製藥。

克服問題 Rivian產量超預期

Rivian Automotive Inc.上季電動車產量超出華爾街預期，因該公司致力於提高產量並克服一系列供應鏈問題。該公司還重申財測目標，即今年可望生產5萬輛電動車。截至6月30日當季，Rivian生產了1萬3992輛電動車，並交車1萬2640輛。2022年產量接近2萬5000輛。

瑞銀加強招募財富管理人才

雖然瑞銀(UBS)考慮在收購瑞士信貸後全球裁員30%，但它仍在美國繼續招募針對美國富人的財富管理人才。今年上半年，瑞銀集團聘請了50名財務顧問，主要來自美國商銀旗下的美林、摩根大通最近收購的第一共和銀行、花旗集團和富國銀行。其中30人在3月收購瑞士信貸後就納編。

殖利率 特斯拉 電動車

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蘋果權重升 基金經理頭痛

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