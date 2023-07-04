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接棒科技漲勢 高盛篩選個股

財經新聞組／綜合報導

美股下半年以國慶假期縮短的一周拉開帷幕，雖然就業數據將在7日公布。特斯拉2日公布的樂觀銷售數據可能已經點燃了科技業的火花。

「科技還能跟上嗎？」對於許多人來說，這是一個大哉問，因為科技業幫助史坦普500指數創下2019年以來最佳上半年表現。從積極面來看，歷史證明，上半年表現良好會給下半年帶來示範效果，但也有人擔心投資人過度興奮可能會招致反效果。

因此展望未來，一個明顯的問題是如何找到表現優異的公司，比如上半年領漲的所謂「豪勇七蛟龍」：亞馬遜、微軟、Alphabet、Meta、特斯拉和Nvidia。

為了尋找新指標股，高盛對其「10法則」股票篩選進行了提升，鎖定2021年至2025年銷售成長超過10%的公司。高盛指出，強勁的銷售成長一直是貫穿每個公司的共同主線。自2010年以來， 除了2022年外，每家企業的銷售額增速均高於大盤指數。

大約有20支個股符合這項標準，其中包括上半年表現優異的特斯拉；Salesforce也一直在榜上。榜單前10名分別是：Enphase Energy、特斯拉、SolarEdge、Palo Alto Networks、ServiceNow、Paycom Software、Fortinet、DexCom和Insulet。

高盛還推出以淨利成長為篩選標準。2021年至2025年期間，這些公司的年淨利成長率必須超過10%。目前有18家公司符合這項標準，並且其交易價格低於史指的本益比和平均溢價。

其中前10大個股分別是：Baker Hughes、Match Group、Insulet、Aptiv、Bookings Holdings、ServiceNow、Schlumberger、Chipotle、Paycom和Halliburton。

兩份名單上有8家公司重疊：Paycom、Fortinet、Insulet、Salesforce、Intuit、Cadence Design Systems和Aptiv。（財經新聞組）

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