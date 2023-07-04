下半年揭序幕 股指小幅走升

美股3日在短暫交易時間內小漲，在輝煌的上半年走勢之後拉開了華爾街 的下半年。

道瓊工業平均指數上漲10.87點或0.03%收3萬4418.47點。史坦普500指數上漲5.21點或0.12%收4455.59點；那斯達克綜合指數上漲28.85點或0.21%收1萬3816.77點。

美股在7月4日國慶假期休市前提前收盤。

電動車 製造商特斯拉公布交車和產量數據超出分析師預期，股價上漲6.9%。Rivian、Fisker和Lucid等其他電動車股也同步上漲。

縮短的交易時段代表全新的一月、一季和半年的開始。那指30日收盤創下1983年以來最佳上半年走勢，飆升31.7%，而史指則上漲15.9%，創2019年以來最佳上半年表現。道指表現落後，同期小幅攀升3.8%。

漲勢主要來自對人工智慧(AI)的熱情提振了科技股。最新數據顯示，雖然利率上升，但美國經濟仍呈現韌性，這也提振了投資人信心，緩解了華爾街對期待已久的經濟低迷的擔憂。

ISM 6月製造業採購經理人指數(PMI)略遜於預期。再次低於50，代表經濟活動正在下降。

郵輪 公司是2023年上半年的最大贏家之一。嘉年華郵輪公司飆升近134%，皇家加勒比郵輪公司上漲約110%，挪威郵輪公司上漲近78%。但仍低於2019年水平。