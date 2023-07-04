蘋果權重升 基金經理頭痛

蘋果占股指權重上升，投資組合如何配置成為基金經理人重大考驗。（路透）

蘋果股價今年來飆升49%，市值突破3兆元。根據標普道瓊指數，該公司在史坦普500 指數中的權重增至7.6%，是史指史上最大單一股票 。迫使某些基金經理人面對一個棘手的困境：可能沒有足夠的股票可買。

如此高的權重意味著蘋果股價的變動對指數表現有著巨大的影響。然而，許多基金持有的蘋果股票規模小於其在指數中的相對權重。

如果蘋果股價繼續上漲，可能會損害主動基金經理人的業績，因他們的工作就是跑贏史指或羅素1000指數。

今年這個問題變得更加緊迫，因為市場的上漲主要由蘋果、微軟和輝達 等少數幾家大型公司引領，這些公司的股價表現優於大盤。

Strategas技術策略師索恩(Todd Sohn)表示，「如果你是一名活躍的經理人，問題之一就是很難擁有那麼多的個股。風險只是越來越多。」「因為它們在指數中所占權重如此之大，所以要跑贏大盤確實具有挑戰性。」

根據晨星公司(Morningstar)最新提交的監管文件，在晨星追蹤的418支美國大型基金中，只有26支持有的蘋果股票權重高於該股在史指中的權重。

由於蘋果股票在指數中的權重不斷增加，今年對基金經理人來說，限制蘋果股票的成本可能特別高。

例如，蘋果公司在史指中的權重高於所有37支消費必需品個股的權重。DataTrek Research數據顯示，全球廣泛採用的股票指標MSCI全球指數中，蘋果權重為4.7%，高於所有英國股票的權重總和3.6%。

而且蘋果能否保持優異表現還有待觀察。根據Refinitiv Datastream的數據，蘋果的預期本益比為29.5倍，約為過去10年本益比中值的2倍。根據Refinitiv的數據，分析師對蘋果股票的目標中位價為190元，比該股30日收盤價193.97元低2%。