我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

壓力測試過關 大型銀行帶頭發股利

編譯黃淑玲／綜合報導
美國摩根大通、高盛、摩根史坦利、富國、花旗等大型銀行上周通過聯準會壓力測試後，6月30日宣布增發股利。（路透）
美國摩根大通、高盛、摩根史坦利、富國、花旗等大型銀行上周通過聯準會壓力測試後，6月30日宣布增發股利。（路透）

摩根大通、高盛、摩根史坦利、富國等大型銀行上周通過聯準會（Fed）規定的壓力測試後，6月30日宣布將發放更高的股利給股東。這代表考試過關後，這幾家銀行的資本要求可以降低，可拿出更多的錢來回饋投資人。

英國金融時報指出，今年聯準會壓力測試的結果，讓銀行的股東們獲得一筆意外之財；對美國銀行業者來說，也暫能鬆一口氣，因為這或許可能是聯準會最終確定是較嚴格的資本標準。

聯準會上周三（6月28日）公布的年度壓力測試結果顯示，美國最大的23家銀行在假設的經濟危機中，一共將會損失5,410億美元，所幸仍有足夠的資本可以吸收損失。這項測試用來決定這些大銀行該有的所謂「抗壓緩衝資本」，測試由去年10月開始。

摩根大通說，季度股利派發，將由每股1美元提高到1.05美元；摩根史坦利由0.78美元增為0.85美元；富國的季配息由0.3美元增為0.35美元；高盛則是計畫將股利由每股2.5美元增加到2.75美元。

即使被要求提高資本標準的花旗集團，也微幅將股利由原定的0.51美元，調高到0.53美元。

花旗執行長范潔恩在新聞稿中表示：「我們當然不樂見抗壓緩衝資本必須增加，但測驗結果仍舊展現花旗的財務韌性，挺得過聯準會測試中所有經濟環境中的嚴重負面情境。」

除了加發股利，摩根史坦利表示，200億美元的庫藏股計畫會重新授權執行。摩根大通和富國也說，現在有能力重新買回自家股票。

摩根大通執行長戴蒙說：「聯準會2023年的壓力測試結果展現銀行業的韌性。即使經歷嚴重衝擊，銀行仍然是大範圍經濟與金融體系中的堅強支柱。」摩根史坦利執行長高曼則強調，提高股利的決定，反映摩根史坦利的「穩健的資金部位」。

但業界依然存在焦慮，因為一旦美國執行新的國際標準，也就是「巴塞爾協定第三版」（The Basel III），美國的銀行又需要保有更多資本。對此戴蒙表示，摩根大通對未來可能的更高資本要求，已有所準備。

聯準會 摩根大通 摩根史坦利

上一則

堪薩斯州連鎖零售業盜竊嚴重 原因錯綜複雜

下一則

那指好牛 上半年漲32%

延伸閱讀

奢侈品強勁復甦 LVMH集團創始人阿爾諾現身北京

奢侈品強勁復甦 LVMH集團創始人阿爾諾現身北京
巴基斯坦富商父子命喪泰坦號 家屬：深切悲痛

巴基斯坦富商父子命喪泰坦號 家屬：深切悲痛
一洲焦點／馬斯克等CEO訪華親中？6成歐人不挺台？

一洲焦點／馬斯克等CEO訪華親中？6成歐人不挺台？
花旗執行長也去 馬斯克等外國執行長紛紛訪中原因為何

花旗執行長也去 馬斯克等外國執行長紛紛訪中原因為何

熱門新聞

美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24
美國民生用品價格不斷翻揚，連高所得者也開始到類平價零售商店採購。（路透）

省錢萬歲 有錢人開豪車逛平價店

2023-06-26 13:16
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下