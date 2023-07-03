得來速癱瘓交通 各地擬立法設限

「得來速」車道經常大排長龍，對各地市鎮造成困擾。（Getty Images）

美國幅員遼闊而且速食餐飲非常普及，「得來速」(drive-thrus)處處可見，消費者開著車點餐取餐、方便舒適，卻因車陣越來越長、影響交通、甚至破壞社區環境，對各地市鎮造成困擾，批評聲浪四起，立法人員考慮加以設限。

全美大約有20萬個「得來速」服務據點，美國人每年約使用得來速車道60億次，速食連鎖業龍頭麥當勞(McDonald's)的「得來速」營業比重至少達70%。

「得來速」最初是為了讓飢腸轆轆的司機免下車快速輕易購買美味漢堡，但多年下來，原本標榜快速取餐的「得來速」車道經常大排長龍，全美各州Chick-fil-A、麥當勞、星巴克(Starbucks)、甜甜圈專賣店Dunkin等知名連鎖店車上等餐候餐的車陣擴散到公路上，市政官員、城市規畫人員及批評者表示，「得來速」模式正在攤瘓現代城市。

「得來速」造成交通壅堵，進而影響人們步行、搭乘公共交通工具、造訪鄰近商家，還導致行人、自行車騎士和其他車輛發生事故，與許多社區的環保和宜居目標相牴觸。

許多城鎮及地區力阻「得來速」勢力蔓延，亞特蘭大 立法人員今夏將投票 表決是否禁止在環線地區(Beltline)新設「得來速」，明尼蘇達州的明尼阿波利斯市(Minneapolis)、新澤西州的費爾黑文(Fair Haven)、密蘇里州克利夫科爾(Creve Coeur)、紐約州Orchard Park等城市近年來紛紛禁止新設「得來速」，南加一些城市如長灘(Long Beach)，2019年通過禁令限制開設新據點，匹茲堡及亞利桑納州的梅薩市(Mesa)也考慮設限。

設計規畫業者Stantec城市場所研究專員迪克森(David Dixon)說，「得來速」無法提供人們生活、工作、娛樂所在地想要的生活品質、活力及便利，比較適合更以開車為中心的環境。

根據史密森學會(Smithsonian)，「得來速」始於1950年，加州連鎖速食店Jack in the Box率先推出，人們可從店面設計的小丑頭部點餐，深受小孩喜愛，之後數十年，隨著公路開通、郊區拓展、新的速食餐飲店湧現，車上點餐用餐的模式在全美各地蔓延。

新冠疫情 爆發後，「得來速」大受歡迎，成了連鎖速食店的救生圈，根據餐飲顧問公司Technomic，2022年得來速營業額高達1330億美元，較2019年疫情前大增30%。

以漢堡為主要食物的Shake Shack、專賣沙拉和五穀食物的Sweetgreen疫情期間開設「得來速」，Taco Bell、Chipotle等更開設專為得來速顧客提供服務的店面。

業者改採「得來速」模式有更多利潤、場地空間小、員工及維護需求也降低。

在以開車為主要代步方式的地區，「得來速」非常適合，但是，佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)城市及地區規畫系教授鄧博(Eric Dumbaugh)說，實際情況是，「得來速」設點選擇往往影響交通安全。

業者為吸引駕駛注意，刻意選擇繁忙的高速主幹道開設得來速。

沿主幹道行駛的司機往往專注看路和周邊汽車，比較不會注意行人，易造成事故。

鄧博認為，企業決定得來速設計時毫不在意安全，地方政府口口聲聲強調行人安全，卻依舊允許主幹道上開設「得來速」。

為因應大量車潮，餐飲業者紛紛調整得來速設計，增加車道並採用人工智慧(AI)等高科技以求加速點餐、減少影響交通。

餐飲連鎖藉由增加得來速車道解決壅堵問題最終帶來更多車潮，車禍時有所聞，全美各地人身傷害律師紛紛鎖定在得來速受傷的人打廣告招客戶。

不僅如此，得來速也阻礙鄰近商業發展，人們坐在車內點餐取餐後便離去，不在附近逗留。

亞特蘭大市議員多齊爾(Jason Dozier)今年提案立法限制環線地區新設得來速，預計8月投票表決；環線地區2015年起迄今有14名行人因車禍死亡，另47人受重傷，確保行人安全是當務之急。

猶他州鹽湖城附近的Sugar House也有類似提案，規畫委員會打算在商業區限制新設得來速；當地交通委員會負責人撒切爾(Levi Thatcher)說，得來速造成大量車潮，與當地推動方便行走、多用途城鎮的規畫相違背。

北卡最大城市夏洛特(Charlotte City)也因得來速車潮而百般苦惱。這座城市有長期計畫，將藉由投資鐵路及公共交通運輸系統降低駕車依賴，餐飲業者在繁忙地區開設得來速有違計畫目標。但該市議會最近仍核准Chick-fil-A及Bojangles兩家業者新設「得來速」。