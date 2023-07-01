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輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

中央社／加州聖克拉拉30日綜合外電報導
圖為AMD在加州的總部。(美聯社)
圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

一家人工智慧軟體企業今天公布評測報告表示，超微公司（Advanced Micro Devices）人工智慧晶片的效能大約是輝達（Nvidia）晶片的8成，未來可望並駕齊驅。

路透報導，數月來紅遍科技業的聊天機器人ChatGPT和其他人工智慧服務，都要用到具有強大效能的晶片，而主宰這個市場的企業就是輝達。人工智慧相關服務的熱潮，把輝達市值推上1兆美元，還造成輝達晶片缺貨，輝達也正努力解決這個問題。

然而與此同時，多家科技公司正尋找替代方案，並期望超微急起直追。人工智慧新創公司MosaicML因此執行了測試，評比超微和輝達的晶片效能。

MosaicML比較了超微MI250晶片和輝達A100晶片，分別是兩家企業旗艦晶片的上一代產品，但在市場上仍然非常搶手。

MosaicML發現，超微晶片效能可達到輝達晶片的8成，很大程度上要歸功於超微去年底發表的新版軟體，以及科技巨擘Meta Platforms支援開發、今年3月推出的新版開源軟體PyTorch。

MosaicML技術長湯漢林說，超微若延續目前進度持續更新軟體，應可讓MI250晶片效能追上輝達A100晶片。

湯漢林說：「對於多數（機器學習）晶片企業而言，軟體是最大的罩門…超微在軟體方面真的做得很好。」他補充說，MosaicML這次研究並未收受超微的資金。

他說，MosaicML是用自己的工具、PyTorch和超微軟體來訓練一個大型語言模型，不必在代碼庫中做任何更動；如果開發人員找到價格不錯的超微晶片，「今天就可以換上，它們基本上可（和輝達晶片）互換」。

MosaicML表示，這項研究是為了證明，除了輝達晶片以外，還有其他選擇。

超微在聲明中表示，這項研究結果「讓我們的策略更具說服力，即支持開放、易於執行的軟體生態系統，用於超微硬體上的AI訓練和推論」。

輝達則不予置評。

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