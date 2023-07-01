我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

那斯達克上半年表現40年來最佳 投資人押注續漲

請病假看泰勒絲演唱會…粉絲毛毯蓋頭匿名受訪

那斯達克上半年表現40年來最佳 投資人押注續漲「歷史站在多頭這邊」

編譯劉忠勇／綜合外電
史坦普500指數過去8年的7月都是上漲，而以科技股為主的納斯達克100指數已連續15年的7月月線收紅。（路透）
史坦普500指數過去8年的7月都是上漲，而以科技股為主的納斯達克100指數已連續15年的7月月線收紅。（路透）

大型科技股持續發威帶動之下，美國股市三大指數周五繼續上漲，那斯達克綜合指數創下40年來最佳上半年表現。投資人押注接下來幾周還會上漲，因為歷史站在多頭這邊。　

那斯達克綜合指數周五上漲1.4%，上半年上漲32%。是1983年來表現最好的上半年，受到人工智慧（AI）發展出現重大突破的激勵，投資人爭相追捧微軟和輝達（Nvidia）等相關題材，優於預期的企業業績也提升了科技股的吸引力。

史坦普500指數周五上漲1.2%，上半年上漲16%。而道瓊工業指數上漲285.18點，上半年漲幅僅3.8%。

費城半導體指數周五漲1.6%，台積電ADR小漲0.3%，上半年各漲45.1%和35.5%。

美股下周一逢美國國慶假期，將提前於下午1時收市，周三恢復交易。

周五公布的最新支出數據為美股增添動力，5月核心物價漲幅比起上月有所緩和，而消費者支出繼續上升。而在上半年，聯準會（Fed）急進升息讓投資人戒慎恐懼，害怕金融形勢趨緊可能引發經濟衰退。但今年迄今看來，市場和整體經濟基本上避開了許多潛在的危險。

美股漲勢最初集中在少數幾家大型科技公司，最近顯示擴大的跡象。史坦普500指數的11個類股6月全部上漲。

帶動美股反彈的最大貢獻者來自七家大型科技公司：蘋果、亞馬遜、微軟、輝達、Alphabet、Meta以及特斯拉。蘋果周五創新高，市值突破3兆美元，輝達上半年幾乎漲了兩倍。

投資人看好未來幾周會繼續上漲，他們也有理由這麼做。史坦普500指數過去8年的7月都是上漲，而以科技股為主的納斯達克100指數已連續15年的7月月線收紅。

而從歷來走勢來看，那斯達克上半年強勁表現，預告下半年表現也會不錯。據彭博統計，當那斯達克100指數上半年上漲至少10%，下半年平均回報約為14%，但當上半年漲幅超過20%，回報會縮小至8.3%。

同時，7月也將發生足以影響市場的大事。首先是下周五的美國就業報告，投資人可藉此了解美國經濟在Fed 過去一年升息5個百分點的最新狀態。

再過一周，美國企業也將陸續公布第2季財報，據路孚特（Refinitiv）IBES統計，整體獲利預料將較去年同期下降5.7%。投資人將把目光放在七家大型股企業。

投資 那斯達克 美股

上一則

阿根廷首次使用人民幣償還到期的美元外債

下一則

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

延伸閱讀

美股上半年看後視鏡所以樂觀 下半年往前看較可怕？

美股上半年看後視鏡所以樂觀 下半年往前看較可怕？
價位高+衰退風險 分析師：美股投資人該居安思危了

價位高+衰退風險 分析師：美股投資人該居安思危了
科技大咖股今年漲得太逆天 因兼具雙特質會飆又會賺

科技大咖股今年漲得太逆天 因兼具雙特質會飆又會賺
下半年將起跑 觀察幾項重點

下半年將起跑 觀察幾項重點

熱門新聞

本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
美國民生用品價格不斷翻揚，連高所得者也開始到類平價零售商店採購。（路透）

省錢萬歲 有錢人開豪車逛平價店

2023-06-26 13:16
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24
那斯達克綜合指數暴跌，投資人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。路透

科技巨頭回跌 那指跌逾1%

2023-06-26 16:55
4月房價較上年同期下跌，11年來首見。（歐新社）

4月房價跨年下跌 11年首見

2023-06-28 02:00

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」
32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債

32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債