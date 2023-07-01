那斯達克上半年表現40年來最佳 投資人押注續漲「歷史站在多頭這邊」

史坦普500指數過去8年的7月都是上漲，而以科技股為主的納斯達克100指數已連續15年的7月月線收紅。（路透）

大型科技股持續發威帶動之下，美國股市三大指數周五繼續上漲，那斯達克 綜合指數創下40年來最佳上半年表現。投資 人押注接下來幾周還會上漲，因為歷史站在多頭這邊。

那斯達克綜合指數周五上漲1.4%，上半年上漲32%。是1983年來表現最好的上半年，受到人工智慧（AI）發展出現重大突破的激勵，投資人爭相追捧微軟和輝達（Nvidia）等相關題材，優於預期的企業業績也提升了科技股的吸引力。

史坦普500指數周五上漲1.2%，上半年上漲16%。而道瓊工業指數上漲285.18點，上半年漲幅僅3.8%。

費城半導體指數周五漲1.6%，台積電ADR小漲0.3%，上半年各漲45.1%和35.5%。

美股 下周一逢美國國慶假期，將提前於下午1時收市，周三恢復交易。

周五公布的最新支出數據為美股增添動力，5月核心物價漲幅比起上月有所緩和，而消費者支出繼續上升。而在上半年，聯準會（Fed）急進升息讓投資人戒慎恐懼，害怕金融形勢趨緊可能引發經濟衰退。但今年迄今看來，市場和整體經濟基本上避開了許多潛在的危險。

美股漲勢最初集中在少數幾家大型科技公司，最近顯示擴大的跡象。史坦普500指數的11個類股6月全部上漲。

帶動美股反彈的最大貢獻者來自七家大型科技公司：蘋果、亞馬遜、微軟、輝達、Alphabet、Meta以及特斯拉。蘋果周五創新高，市值突破3兆美元，輝達上半年幾乎漲了兩倍。

投資人看好未來幾周會繼續上漲，他們也有理由這麼做。史坦普500指數過去8年的7月都是上漲，而以科技股為主的納斯達克100指數已連續15年的7月月線收紅。

而從歷來走勢來看，那斯達克上半年強勁表現，預告下半年表現也會不錯。據彭博統計，當那斯達克100指數上半年上漲至少10%，下半年平均回報約為14%，但當上半年漲幅超過20%，回報會縮小至8.3%。

同時，7月也將發生足以影響市場的大事。首先是下周五的美國就業報告，投資人可藉此了解美國經濟在Fed 過去一年升息5個百分點的最新狀態。

再過一周，美國企業也將陸續公布第2季財報，據路孚特（Refinitiv）IBES統計，整體獲利預料將較去年同期下降5.7%。投資人將把目光放在七家大型股企業。