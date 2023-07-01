輝達股價今年漲兩倍還漲得動嗎？分析師：「AI即服務」繼續助攻

輝達（Nvidia）乘著人工智慧（AI）投資熱潮，今年來股價扶搖直上。分析師看好輝達「AI即服務」長期商機可觀，至少各界踴躍採用生成式AI將繼續驅動輝達未來數季強勁成長。（路透）

圖形處理器大廠輝達 （Nvidia）今年來乘著人工智慧（AI ）投資 熱潮，股價扶搖直上，年初迄今漲幅已超過195%。儘管漲幅已大，華爾街分析師仍持續看好這檔AI熱門股後市，理由是陸續推出的AI相關產品將持續支撐財務表現，特別是「AI即服務」可望成為輝達下個巨大商機。

巴隆周刊（Barron's）報導，美國券商Raymond James指出，輝達瞄準企業用戶市場推出的AI雲端新產品，久而久之可能成為一門大生意。該公司分析師帕朱里日前維持給輝達「強力買進」的股票投資評等，並重申目標股價450美元不變。

今年稍早，輝達發表DGX雲端服務，讓企業租用由輝達晶片驅動的AI運算能力。帕朱里在報告中指出，輝達DGX Cloud的「AI即服務」（AI-as-a-Service）長期商機可觀，因為這家晶片製造商擁有的AI模型可讓「企業運用來打造客製化的大型語言模型，以便用專屬的企業數據」加以訓練。

輝達股價30日（周五）收漲3.6%，以每股423.02美元作收。

帕朱里提到，輝達主管曾表示，目前已有400萬名程式開發者使用輝達CUD平台。CUDA憑藉有用的軟體工具和AI相關資料庫，已為輝達晶片在這波AI應用風潮取得市場主導地位打下基礎。

輝達的產品對今年爆紅的「生成式AI」投入很深，這種技術能迅速融入文字、圖像和影片生成內容。去年底新創公司OpenAI發布AI聊天機器人ChatGPT令世人驚艷，引爆生成式AI熱潮。

帕朱里對輝達接下來的財務表現深具信心，理由是今年底前還會陸陸續續推出AI相關產品。

他表示，最近與輝達投資人關係與策略財務主管詹科絲基會晤後，「我們很放心，生成式AI的採用，將持續驅動（輝達）未來數季強勁成長」。

至於潛在競爭壓力是否構成威脅？帕朱里認為，輝達的AI「生態系優勢難以匹敵」。