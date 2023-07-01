歐元區6月核心通膨率續升

初步統計顯示，歐元區6月通膨率達到5.5%，低於分析師預期；但剔除能源和食品的核心通膨率仍然居高不下，升至5.4%。5 月核心通膨率由4月的5.6%下修至5.3%。Eikon數據顯示，6月總體通膨率目前處於2022年1月以來的最低點，仍遠高於歐洲央行2%的目標。

市場預計特斯拉最快本周末將公布創紀錄的交車數；因為在面對經濟不確定性和競爭加劇之際，這家頂級電動車製造商提供車價折扣和其他激勵措施以促進銷售。根據Refinitiv 9位分析師的平均預測，特斯拉4月至6月當季全球交車量可達44.5萬輛，較上季的42萬2875輛增加5%。

英擬調查Adobe收購Figma

英國競爭與市場管理局(CMA)表示，Photoshop所有者Adobe Inc以200億元收購雲端設計師平台Figma可能會「有害創新」，除非雙方提供可接受的承諾來解決這些競爭問題，否則該交易將進入第二階段調查。CMA補充說，Adobe有5個工作日時間提交提案以解決監管機構的擔憂。

福特為其德國廠找到新買家

福特汽車表示，已為其德國Saarlouis廠找到主要國際投資人，並已與當地Saarland州政府簽署了初步協議。福特德國子公司Ford Werke負責人桑德(Martin Sander)表示：「這是進一步談判的良好基礎，可能為Saarlouis創造約2500個就業崗位。」該廠將自2025年起停產Focus。

歐盟 與製藥商協議預留產能

歐盟執委會已與輝瑞和幾家歐洲公司簽訂合約，保留每年生產多達3.25億支疫苗 產能，以防未來發生全球公衛緊急情況。該協議涵蓋mRNA、載體和蛋白質類疫苗；一旦出現新的公衛緊急狀態，這些企業將迅速開始生產。該協議與現有歐盟與輝瑞等疫苗製造商之間的新冠疫苗協議無關。

傳博士倫收購諾華乾眼藥物

《華爾街日報》報導，隱形眼鏡製造商博士倫公司(Bausch + Lomb Corp)將以17.5億元價格，收購瑞士諾華公司(Novartis)的乾眼症藥物Xiidra，以擴大進軍不斷成長的乾眼症治療市場。Xiidra去年銷售額成長4%至4.87億美元，美國市場占大宗。它面臨AbbVie的Restasis和更便宜的仿製藥競爭。