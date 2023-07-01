通膨再見緩解 PCE逾2年新低

根據商務部 發布的最新報告，隨著消費者支出大幅放緩，5 月通膨壓力略有緩解。

最受Fed青睞的的通膨指標、核心個人消費支出(PCE)物價指數5月上漲0.3%，與《道瓊》的預期一致。較上年同期成長4.6%，低於預期0.1個百分點。

4月核心PCE指數環比上漲0.4%，同比上漲4.7%。

當若以總體PCE來看，通膨就更低得多：5月僅上漲0.1%，較去年同期上漲3.8%；分別低於4月的0.4%和4.3%增幅。總體PCE同比數據為2021年4月以來最低水平，而核心PCE則是2021年10月以來最低水平。

雖然通膨略有回落，但支出僅成長0.1%，低於0.2%的預期，且較4月的0.6%增幅大幅下降；即使個人收入增加0.4%，高於預期的0.3%。

根據芝商所(CME)的計算，Fed在7月會議上批准升息1碼的可能性約為87%。

隨著物價上漲，消費者放慢了消費節奏，存下更多錢。5月個人儲蓄 率從4月的4.3%升至4.6%。

支出也重新轉向服務業，這與新冠疫情 期間消費者更多轉向高價商品的趨勢發生了轉變。

根據商務部經濟分析局的數據，5月服務支出增加520億元，而商品支出減少331億元。商品價格下降0.1%，而服務價格上漲0.3%。能源價格下跌3.9%，而食品價格僅上漲0.1%。