國慶搭機人數首超疫前水平

國慶假期搭機出遊的人數預計將是4年來首次超過新冠疫情 爆發前水平，但最近的航班中斷引發人們質疑航空公司是否準備好應對夏季旅行高峰。

預計今年夏季將非常繁忙，美國航空業者已採取削減航班表和加強人員配備等措施，以防止大規模航班中斷；但在此期間某些地區的惡劣天氣仍可能給旅客帶來風險。

根據旅遊團體AAA表示，消費支出雖有放緩跡象，但在6月30日星期五至7月4日星期二期間，約有5100萬美國人出遊距離超過50英里以上；比2019年水平增加約4%。2019年是史上國慶日出遊人數最多的年份。

AAA的估計不包括6月29日星期四，美國聯邦航空管理局(FAA)預計這一天將是假期期間航空旅行最繁忙的一天。

上周末的雷暴和華盛頓特區FAA設施故障，導致美國東岸的航空旅客嚴重誤點。

根據航班追蹤網站FlightAware的數據，6月24日星期六至6月28日星期三期間，約有3萬5000架次航班誤點，超過7000架次航班被取消。

聯合航空(United Airlines)首當其衝，約19%的定期航班被取消，約47%的航班誤點。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)指夏季旅遊季節是對航空公司運作的「壓力測試」，「沒有人可以控制天氣。但對航空公司來說，在系統中創造足夠的彈性緩衝非常重要。」

美國航空預計從6月30日星期五到7月4日星期二，將執飛超過2萬6000架定期航班，接待近300萬名乘客。

全美旅遊支出保持強勁，航空公司預計2023年將取得強勁業績，而消費者信心在6月升至近一年半以來的最高水平。

AAA預計將有4300萬人開車出遊，比2019年水平增加4%。

其他旅遊方式仍未回到疫情前水平。AAA預計長周末約有300萬人將乘坐巴士、遊輪或火車出行，比去年增加24%，但比2019年水平下降5%。