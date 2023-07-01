那指上半年飆32% 40年來最佳

那指上半年走勢創40年來最佳。（路透）

美股收漲，受惠於繼續強勁上漲的科技股，為今年強勁開局奠定了基礎，也是那斯達克綜合指數自1983年以來表現最好的上半年。

道瓊工業平均指數上漲285.18點或0.84%收3萬4407.6點。史坦普500指數上漲53.94點或1.23%收4450.38點；那指上漲196.59點或1.45%收1萬3787.92點。

大型科技股是2023年漲幅的主要貢獻者。其中人工智慧(AI )晶片製造商龍頭輝達股價上漲3.63%，今年來漲幅超過189%。Netflix上漲 2.86%，Meta Platforms、微軟和亞馬遜分別上漲1.94%、1.64%和1.92%。蘋果上漲2.31%，收盤市值突破3兆元。

此外，Nike逆市走低。該服裝巨頭上季獲利低於預期，股價下跌2.65%。

30日對投資 人來說是關鍵的一天，為本月、第2季和上半年畫上句點。過去6個月，隨著AI風潮和結束Fed利率行動的希望，主要科技公司股價大漲，在2022年遭受重創的成長股全面捲土重來。

雖然漲幅強勁，但部分華爾街 人士預計下半年會出現波動，受惠股市上漲的投資人可能會獲利了結。富國銀行證券(Wells Fargo Securities)股票策略師韓安娜(Anna Han)表示，再加上技術面的變化，可能會導致橫盤走勢，或史指小幅回調。

史指6月上漲5.46%，創10月以來的最佳單月表現；那指上漲5.24%。這兩個指數都連續第4個月上漲。道指上漲4.07%，為11月以來的最佳單月表現。

史指第2季上漲8.4%，連續第3季上漲，並創2021年第4季以來最大單季漲幅。那指上揚13%，連續兩季上漲。道指上漲3.5%，連漲3季。

史指上半年上漲16.38%，為2019年以來最佳上半年走勢。那指飆升32.74%，創1983年以來最佳。道指上半年漲勢溫和，漲幅為3.84%。