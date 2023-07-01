美通膨降溫 消費支出停滯

美國5月核心PCE降至4.6%，仍高於聯準會2%長期目標。（路透）

美國聯準會 偏好的主要通膨指標在5月降溫，消費者支出也停滯，顯示美國經濟的主要引擎開始失去一些動能。

美國商務部經濟分析局6月30日發布報告說，以個人消費支出（PCE）物價指數變動衡量的美國通膨率，從4月的年增4.3%降至5月的3.8%，不僅低於市場預期的4.6%，也是逾兩年來最小年增幅。

聯準會（Fed）偏好的通膨指標核心PCE年升幅，則從5月的4.7%微降至4.6%，也低於分析師預測4.7%。若與前一個月相比，5月PCE及核心PCE分別上漲0.1%和0.3%。

5月經物價調整後的實質消費者支出與4月持平，月增率為零，4月的月增率則下修至0.2%。從2到5月，美國家庭支出在年初的激增之後基本上陷入停滯。商品支出下滑，但服務支出增加。

儘管30日發布的數據顯示美國通膨正逐漸朝正確方向發展，但仍遠高於聯準會的2%長期目標。鮑爾本周表示，幾年內還不可能達到這個水準。聯準會官員在6月初的會議上表示，預計年底前至少還會升息 兩次（各升1碼）。據芝商所（CME Group）的計算，交易員預期聯準會在7月會議升息1碼的可能性約87%，而這項機率在PCE數據公布後幾乎沒有變動。

另外，同日公布的數據顯示，歐元區6月整體消費者物價指數（CPI）持續下滑，但核心CPI加速上揚，對設法壓制通膨的歐洲央行 （ECB）是一大挫敗，並可能強化7月升息的決心。日本東京6月核心CPI也比去年同期加速上揚，使外界對央行在今年逐步收回超寬鬆貨幣政策的預期升高。

根據歐盟統計局的資料，歐元區6月整體CPI年增率為5.5%，低於前月的6.1%，為過去八個月內第七個月下滑，反映能源成本回落。

但剔除能源和食物價格的歐元區核心CPI年增率卻升到5.4%，比5月高，受服務業成本顯著攀升影響。