Nike財測黯淡、北美消費縮手 盤後股價重挫逾4%

Nike財測黯淡，盤後股價重挫逾4%。（路透）

運動服飾大廠Nike本季營收預估低於市場預期，此時北美消費者縮減球鞋與運動服飾支出，抵銷在大陸業績強勁回升的影響，再加上Nike全年營收展望預估未能贏得華爾街 好評，拖累盤後股價重挫逾4%。

Nike財務長傅蘭德（Matthew Friend）29日在分析師會議上表示，預期今年6月1日展開的2024年度全年營收成長幅度為中個位數百分比，由對消費者直接銷售業務帶動。根據彭博資訊彙整的資料，分析師原先預估成長率接近6%。

Nike預期本季營收可能持平或以低個位數百分比成長，不如分析師原先平均預期的成長5.8%。在Nike最大市場北美，依舊高昂的通膨促使消費者只買生活必需品，減少非必需品的支出。

回顧上季，Nike在截至5月31日止的會計年度第4季全球營收成長5%至128億美元，遠高於分析師預估的126億美元，毛利率 下滑140個基點至43.6%，仍高於預期，但每股盈餘66美分，略低於市場的平均預估。

最新的財報結果顯示，Nike仍在努力消化侵蝕獲利能力的高庫存商品。

Nike執行長杜納霍（John Donahoe）表示，未來一年將繼續採用促銷手法，這會對批發合作夥伴帶來壓力。

GlobalData Retail分析師桑德斯 在寫給客戶的報告中表示：「整體而言，Nike是個穩健的品牌，現在並未遭遇生存危機。然而，它現在也沒有站在領先地位，還必須接受眼前的一年將是重新設定、撙節支出與改革業務方式的一年。」

Nike股價在29日盤後重挫4.4%至每股113.37美元，今年來截至當日收盤累計下跌3.1%。

杜納霍與管理團隊持續透過提供折扣的方式出清過多商品，這會壓縮利潤率。上季庫存較一年前略為升高，而Nike也把毛利率年比下滑歸咎於「產品輸入成本上升，且運費與物流費用高漲」，以及折扣幅度提高。

另外，Nike在關鍵市場中國的表現改善，顯然重新奪回市占，上季銷售大增16%，營收達18億美元，高於分析師預期。