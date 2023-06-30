我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

台積美國廠量產有變數

編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
台積電美國亞利桑那州新廠飽受缺工之苦。（路透）
台積電美國亞利桑那州新廠飽受缺工之苦。（路透）

台積電美國亞利桑那州新廠苦等美方補貼之際，又遭遇缺工難題。外電報導，台積電美國新廠飽受缺工之苦，工程有延誤之虞，傳出公司打算從台灣調度數百人前往美國支援，以利新廠進度順利。

至於是否能如期趕上進度，在年底前完工以利試產、明年下半年量產，台積電供應鏈透露，端看台積電是否再調派更多人力，目前看來明年底要量產，難度很高。

對於外電相關消息，台積電證實，該公司及供應商夥伴將調派具有豐富經驗的相關專業人員前往美國新廠支援，主要考量當地建廠將是採用最先進半導體製程技術生產的晶圓廠，目前工程進入關鍵階段，正在處理最先進及精密的設備，需要有熟練的專業人員執行該廠區特定工程。

日經新聞則引述三位供應鏈主管說法指出，台積電與供應商正向美國政府爭取協助申請非移民簽證，希望最快在7月派遣逾500名有經驗的員工至當地，加快無塵室設施、管線安裝和其他設備的工程進度。

台積電強調，這次公司與供應商調派前往美國新廠的人員數目前尚未確定，但人數有限，這些特定任務人員待在當地的時間也有限，不會影響目前當地約1.2萬名現場人員配置，也不會影響台積電在美國的招聘工作。

據了解，除了亞利桑那州新廠上萬名現場人員，台積電陸續在不同建置階段，之前也曾派過數百名人員前往支援。

台積電去年底舉行亞利桑那州新廠機台進廠典禮，當時美國總統拜登親自出席，並有眾多產業界重量級人士與會。台積電當時估計，新廠總投資額為400億美元，年產晶圓將超過60萬片，而兩座工廠投產後，年營收將達100億美元，終端產品的市場價值將逾400億美元。

同時，這兩座晶圓廠將創造約1.3萬個高薪科技工作，其中台積電職位占4,500個，其餘是供應商工作職位。

不過，美國資訊科技網站Tom's Hardware先前報導，台積電在海外興建晶圓廠，成本比國內貴得多，想堅守毛利率的話，海外代工的價格將不得不漲。外傳台積電美國廠的代工價格可能較台灣廠高出20%至30%。

台積電美國亞歷桑那新廠概況。（經濟日報製表）
台積電美國亞歷桑那新廠概況。（經濟日報製表）

台積電 供應鏈 拜登

上一則

中國晶圓二哥華虹A股科創板IPO 大基金2期將砸30億認購

下一則

日圓跌不休 下探146價位

延伸閱讀

五角大廈：中國偵察氣球飛越美上空 未蒐集到情資

五角大廈：中國偵察氣球飛越美上空 未蒐集到情資
工程進入關鍵階段 台積美國廠 明年量產難度高

工程進入關鍵階段 台積美國廠 明年量產難度高
華爾街日報：中國間諜氣球用美國科技對美情蒐

華爾街日報：中國間諜氣球用美國科技對美情蒐
美國重返案 聯合國教科文組織即將表決

美國重返案 聯合國教科文組織即將表決

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
Fed主席鮑爾。(歐新社)

鮑爾發言使美債殖利率曲線更加倒掛 衰退風險升高

2023-06-22 16:00
那斯達克綜合指數暴跌，投資人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。路透

科技巨頭回跌 那指跌逾1%

2023-06-26 16:55

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟