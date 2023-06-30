台積美國廠量產有變數

台積電美國亞利桑那州新廠飽受缺工之苦。（路透）

台積電 美國亞利桑那州新廠苦等美方補貼之際，又遭遇缺工難題。外電報導，台積電美國新廠飽受缺工之苦，工程有延誤之虞，傳出公司打算從台灣調度數百人前往美國支援，以利新廠進度順利。

至於是否能如期趕上進度，在年底前完工以利試產、明年下半年量產，台積電供應鏈 透露，端看台積電是否再調派更多人力，目前看來明年底要量產，難度很高。

對於外電相關消息，台積電證實，該公司及供應商夥伴將調派具有豐富經驗的相關專業人員前往美國新廠支援，主要考量當地建廠將是採用最先進半導體製程技術生產的晶圓廠，目前工程進入關鍵階段，正在處理最先進及精密的設備，需要有熟練的專業人員執行該廠區特定工程。

日經新聞則引述三位供應鏈主管說法指出，台積電與供應商正向美國政府爭取協助申請非移民簽證，希望最快在7月派遣逾500名有經驗的員工至當地，加快無塵室設施、管線安裝和其他設備的工程進度。

台積電強調，這次公司與供應商調派前往美國新廠的人員數目前尚未確定，但人數有限，這些特定任務人員待在當地的時間也有限，不會影響目前當地約1.2萬名現場人員配置，也不會影響台積電在美國的招聘工作。

據了解，除了亞利桑那州新廠上萬名現場人員，台積電陸續在不同建置階段，之前也曾派過數百名人員前往支援。

台積電去年底舉行亞利桑那州新廠機台進廠典禮，當時美國總統拜登 親自出席，並有眾多產業界重量級人士與會。台積電當時估計，新廠總投資額為400億美元，年產晶圓將超過60萬片，而兩座工廠投產後，年營收將達100億美元，終端產品的市場價值將逾400億美元。

同時，這兩座晶圓廠將創造約1.3萬個高薪科技工作，其中台積電職位占4,500個，其餘是供應商工作職位。