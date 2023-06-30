通過壓力測試 銀行股價走升

美國銀行股29日上漲。之前的Fed壓力測試顯示，銀行有足夠的資本來度過經濟衰退，但分析師懷疑這是否會為股東帶來更高的回報。

測試顯示，23家銀行的平均資本充足率高於去年；去年Fed在稍微寬鬆的情況下審查了34家銀行。

今年的測試是在最近銀行業危機之前設計的，檢查銀行在經濟壓力和宏觀經濟不穩定期間，是否能夠將資本適足率保持在最低4.5%以上的水平。

測試中表現最好的嘉信理財(Charles Schwab)上漲2.41%，而地區銀行Citizens Financial上漲1.05%。

摩根大通 (JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)和美國商銀(Bank of America)漲幅在2.1%至4.2%之間。

在參與測試的6家地區銀行中，紐約梅隆銀行和合眾銀行(US Bancorp)分別上漲1.47%和1.36%。

雖然測試結果讓銀行業者可以大方發放股利和回購，但華爾街 分析師警告，經濟的不確定性和等待監管明確的銀行將導致短期內資本回報有限。

經紀公司Jefferies分析師表示，「即將推出的法規可能會導致所有資產超過1000億元的銀行面臨更高的資本要求。」並補充說，許多銀行已經縮減了資本回報。

RBC Capital Markets分析師表示，雖然美國大型銀行即使在面臨嚴重壓力的情況下仍保持強勁，但管理團隊可能會對資本持謹慎態度。

該經紀商表示：「由於最近的銀行業危機促使銀行短期內在資本和資產負債表管理方面更加保守，我們認為2023年底前的股票回購活動將受到限制。」

今年初以來困難重重，矽谷銀行 存款外流，導致3家中型銀行倒閉；但目前銀行業已收復部分失地。

KBW地區銀行業指數本月已回升6.04%。但截至29日收盤，全年仍下跌24.5%。（財經新聞組）