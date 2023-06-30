銀行通過壓測 道指漲270點

道瓊工業平均指數收漲，因大型銀行股在通過Fed年度壓力測試後上漲，而GDP數據上修緩解了華爾街 對經濟衰退的擔憂。

受主要銀行股提振，道指上漲269.76點或0.8%收3萬4122.42點。史坦普500指數上漲19.58點或0.45%收4396.44點。而以科技股為主的那斯達克 綜合指數收盤小跌0.42點至1萬3591.33點。

摩根大通和高盛 均上漲超過3%，富國銀行上漲4.51%。Fed前一天表示，納入年度壓力測試的所有23家機構都擁有充足的資本來應對嚴重的經濟衰退。其他在今年銀行業危機中遭受打擊的金融股也上漲，包括嘉信理財、西方聯盟和錫安銀行。

雖然經濟衰退擔憂迫在眉睫，但一系列積極的經濟數據證明經濟仍具韌性。其中包括第1季GDP大幅上修，以及每周申請失業救濟金人數降至5月以來的最低水平。

30日是最後一個交易日。史指今年來上漲14.5%，即將創下1月以來的最佳單月表現。隨著對人工智慧(AI)的樂觀情緒不斷升溫推高科技股，以科技股為主的那指已上漲近30%，可望創下1983年以來最佳上半年表現。藍籌道指的表現相對較差，僅上漲2.9%。

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