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史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

財經簡訊

財經新聞組／整理

法拉利推2款混合動力跑車

豪華跑車製造商法拉利推出兩款全新插電式混合動力車型，採限量生產並訂價高昂。這兩款全新的道路版車型以2019年的SF90 Stradale超級跑車為基礎，靈感來自法拉利的XX計畫。該計劃在過去20年中開發，原意在為法拉利的專業客戶車手提供以賽車為基礎車型的極限汽車。

傳FTC將對亞馬遜提起訴訟

《彭博》引用文件和知情人士的話報導，美國反壟斷監管機構計畫在未來幾周針對亞馬遜的核心線上市場提起訴訟。報導指出，美國聯邦貿易委員會(FTC)的主要指控預計是亞馬遜利用其權力獎勵那些使用其物流服務的線上商家，並懲罰那些不使用其物流服務的線上商家。

蘋果將抗辯歐盟反壟斷指控

蘋果公司30日將抗辯修訂後的歐盟反壟斷指控，以及可能因阻止Spotify等音樂串流媒體公司向用戶告知App Store之外的其他購買選項而可能面臨的巨額罰款。今年稍早歐盟反壟斷執法機構加強針對該公司所謂反引導義務的訴訟，但撤銷之前針對其要求開發者使用其應用內支付系統的指控。

禮來將收購Sigilon剩餘股份

禮來公司將收購其尚未持有的Sigilon Therapeutics所有股份，以獲得可為糖尿病患者提供長期解決方案的實驗性細胞療法。作為糖尿病藥物和胰島素的主要供應商，禮來公司截至3月27日擁有Sigilon近8.44%股份。它將為該公司的其餘部分支付每股14.92元，即3460萬元現金。

亞特蘭大Fed：宜按兵不動

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，如果物價增幅偏離目標或通膨預期開始「變得艱難」，Fed將不得不升息。但目前這兩種情況都還沒有發生。他重申2023年底前利率應保持穩定，因為核心通膨趨於穩定並已開始「真正進入正常範圍」，應該等待讓政策發揮作用。

Canopy出售加州資產籌資

大麻生產商Canopy Growth表示它已出售其加州Modesto工廠，用切割資產的方式，在流動性擔憂的情況下籌集資金。該公司表示，該設施的出售是自4月1日以來的第5筆此類交易，已產生8100萬加元、約6110萬美元的收益。該公司目標是到2023年9月資產剝離總收益達1.5億加元。

亞馬遜 歐盟 加州

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資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

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摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

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