記錄自然世界超過百年 《國家地理》雜誌解僱最後一批特約撰稿人

一百多年來記錄了自然世界的《國家地理》雜誌解僱了最後一批特約撰稿人,也將不再於美國的書報攤進行銷售。

CNN跟衛報等媒體28日報導,19名編輯部人員也受到了最新一輪裁員 影響,多位撰稿人上推特 證實了消息。現在成為《國家地理》雜誌前資深撰稿人之一的威爾許(Craig Welch)就在推特貼出任職期間的最新跟最後一分專題報導,「我很幸運,我跟出色的記者一起工作,講述重要的全球故事,這是我的榮幸」。

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature—my 16th, and my last as a senior writer.



NatGeo is laying off all of its staff writers.



I’ve been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It’s been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z