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記錄自然世界超過百年 《國家地理》雜誌解僱最後一批特約撰稿人

編譯周辰陽／即時報導
外媒報導，《國家地理》雜誌解僱了最後一批的特約撰稿人，也將不再於美國的書報攤進行銷售。資料照片。（路透 / Oriental Image）
外媒報導，《國家地理》雜誌解僱了最後一批的特約撰稿人，也將不再於美國的書報攤進行銷售。資料照片。（路透 / Oriental Image）

一百多年來記錄了自然世界的《國家地理》雜誌解僱了最後一批特約撰稿人，也將不再於美國的書報攤進行銷售。

CNN跟衛報等媒體28日報導，19名編輯部人員也受到了最新一輪裁員影響，多位撰稿人上推特證實了消息。現在成為《國家地理》雜誌前資深撰稿人之一的威爾許（Craig Welch）就在推特貼出任職期間的最新跟最後一分專題報導，「我很幸運，我跟出色的記者一起工作，講述重要的全球故事，這是我的榮幸」。

《國家地理》進行裁員恰逢母公司「華特迪士尼公司」砍掉了橫跨各部門的數千名員工，有報導稱雜誌往後的編輯工作將轉而由自由撰稿人跟少數留任編輯人員完成。同時，作為迪士尼公司所制定成本削減措施的一環，封面有著令人印象深刻黃色邊框的《國家地理》將從明年開始自美國的書報攤消失。

不過，《國家地理》向媒體表示，部分撰稿人會繼續留任，也將繼續出版月刊。發言人在聲明指出，「人事變動不會改變我們做好這項工作的能力，而是讓我們更多靈活地講述不同的故事，並在我們的眾多平台上跟不同地區的讀者見面」。

發言人同時強調，「最近變動將對雜誌或我們講故事的品質產生負面影響的任何影射都是完全錯誤」。

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