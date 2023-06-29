美光財報佳 靠AI需求點火 宣告記憶體業已度營收谷底

記憶體大廠美光財報佳，靠AI需求點火。（美聯社）

美國記憶體晶片 龍頭美光（Micron）上季財報優於預期，因迅速成長的AI 領域帶動記憶體晶片需求，且傳統PC和智慧手機 市場供應過剩的情況減緩。美光同時公布本季財測優於預期，消息激勵盤後股價大漲逾2%。

美光28日在美股盤後公布，在6月1日止的上季營收37.5億美元，優於市場預期的36.5億美元；預估本季營收約39億美元上下加或減2億美元，符合分析師預估的38.7億美元。

AI領域的記憶體需求增加 資料中心伺服器需求平淡

隨著聊天機器人ChatGPT受到歡迎，市場押注生成式AI服務相關伺服器中採用美光的晶片將激增，美光股價今年來已大漲34%，28日收盤報每股67.07美元，盤後續漲2.7%。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示：「近期採用生成式AI的加速正帶動AI伺服器的記憶體和存儲需求高於產業預期，同時間，主流資料中心應用的傳統伺服器需求持續平淡。」

沒預測今年迅速重返成長 但宣告已度過營收谷底

羅梅塔說，客戶繼續減少過多的庫存，使得價格趨勢改善，並且提升了產業已經度過成長和營收谷底的信心，「我們認為記憶體產業已度過營收谷底，我們預期利潤會改善，因產業供需平衡正逐漸恢復」。

此前，隨著新冠疫情期間激增的需求消退，消費者減少對智慧手機和PC的支出，拖累記憶體價格下跌，導致庫存積累。

雖然美光客戶逐漸擺脫大量過剩庫存的情況，但美光並未預測2023年會迅速重返成長。PC出貨比一年前下滑幅度預期為「低二位數」百分比，跌至比疫情前低的水準。美光預測，與去年相比，智慧手機產業將以中個位數幅度萎縮。

美光預測本季每股虧損1.12美元至1.26美元；上季經調整後每股淨損1.43美元，較原先預估的虧損1.58美元來得小。

中國仍是「重大逆風因素」

此外，美光也陷入美中地緣政治糾紛之中，此前中國政府判定美光產品具資安風險並祭出禁令。羅梅塔在分析師會議中表示，在中國的情勢依舊「不確定且易變」，中國近來的行動是「正在影響我們展望與拖慢我們復甦的重大逆風因素」。

羅梅塔表示：「美光正致力於減輕這項影響，預期營收季比數字波動會增加。」他說，美光的長期目標是保住其全球市占。

美光重申，有多家客戶遭中國政府人士接觸，談有關美光產品未來的使用，這是中國調查行動的一環。該公司已表示，中國網信辦的決定，使得美光在中國的半數營收面臨風險。