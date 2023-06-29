我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

另類指標：經濟衰退再等3年

財經新聞組／綜合報導

專家指出，過去一年大家都在等待美國經濟衰退，但它始終沒有到來。一如市場某些人士的看法：經濟衰退的時鐘已經重新設定。

如果這種重新設定把經濟衰退一路延後到2026年，會是什麼情境？

殖利率曲線作為衰退指標來說。殖利率曲線是不同期限政府債券殖利率之間的利差。10年期國債殖利率減去3個月期國庫券殖利率，通常被視為最準確的經濟衰退預測指標。

用更簡單的白話文來解釋。10年期和30年期國債等長期債券的殖利率通常高於短期債券。這是因為如果要借錢給親朋好友或是美國政府10年以上時間，對借款人的還款能力的了解度就會減少，所以通常就會要求更高的回報率。

與此同時，短期利率往往更接近投資人對通膨和基準利率的近期預期。

因此當殖利率曲線出現倒掛、也就是10年期殖利率低於3個月期殖利率時，通常代表著從長遠來看，經濟成長將減弱，通膨將減弱。

但自去年10月25日殖利率曲線出現倒掛至今，始終沒有出現經濟衰退。

瑞士信貸美股策略和定量研究主管戈盧布(Jonathan Golub)的研究證明，事實上，當殖利率曲線倒掛時，衰退可能就開始了。

他在給投資人的報告中寫道，雖然傳統觀點認為經濟衰退會在倒掛11個月後開始，換言之，應該會在9月發生；但反倒掛或倒掛重新加劇可能會是一個更好的指標，「用最簡單的話來說，當Fed因預期經濟低迷而降息時，殖利率曲線會變得陡峭。」

由於Fed主席鮑爾最近表示不會很快降息，美債期貨大幅波動。

目前，根據戈盧布的說法，這些期貨暗示殖利率曲線將在2026年6月首次反倒掛。對這些期貨定價肯定會再次發生變化，因為就在4月底，它們預測2024年4月將出現反倒掛。

殖利率 債券 投資

上一則

鮑爾放鷹：不排除連續升息

下一則

消化鮑爾談話 史指走勢持平

延伸閱讀

ECB總裁：下月繼續升息

ECB總裁：下月繼續升息
示警半年…經濟仍未衰退 但「1曲線」已有端倪？

示警半年…經濟仍未衰退 但「1曲線」已有端倪？
助日圓止貶回升？日銀理事呼籲提早討論調整YCC

助日圓止貶回升？日銀理事呼籲提早討論調整YCC
中國債券註冊制改革 提高融資比 有助健全市場

中國債券註冊制改革 提高融資比 有助健全市場

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
Fed主席鮑爾。(歐新社)

鮑爾發言使美債殖利率曲線更加倒掛 衰退風險升高

2023-06-22 16:00
那斯達克綜合指數暴跌，投資人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。路透

科技巨頭回跌 那指跌逾1%

2023-06-26 16:55

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬