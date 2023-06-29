另類指標：經濟衰退再等3年

專家指出，過去一年大家都在等待美國經濟衰退，但它始終沒有到來。一如市場某些人士的看法：經濟衰退的時鐘已經重新設定。

如果這種重新設定把經濟衰退一路延後到2026年，會是什麼情境？

以殖利率 曲線作為衰退指標來說。殖利率曲線是不同期限政府債券 殖利率之間的利差。10年期國債殖利率減去3個月期國庫券殖利率，通常被視為最準確的經濟衰退預測指標。

用更簡單的白話文來解釋。10年期和30年期國債等長期債券的殖利率通常高於短期債券。這是因為如果要借錢給親朋好友或是美國政府10年以上時間，對借款人的還款能力的了解度就會減少，所以通常就會要求更高的回報率。

與此同時，短期利率往往更接近投資 人對通膨和基準利率的近期預期。

因此當殖利率曲線出現倒掛、也就是10年期殖利率低於3個月期殖利率時，通常代表著從長遠來看，經濟成長將減弱，通膨將減弱。

但自去年10月25日殖利率曲線出現倒掛至今，始終沒有出現經濟衰退。

瑞士信貸美股策略和定量研究主管戈盧布(Jonathan Golub)的研究證明，事實上，當殖利率曲線倒掛時，衰退可能就開始了。

他在給投資人的報告中寫道，雖然傳統觀點認為經濟衰退會在倒掛11個月後開始，換言之，應該會在9月發生；但反倒掛或倒掛重新加劇可能會是一個更好的指標，「用最簡單的話來說，當Fed因預期經濟低迷而降息時，殖利率曲線會變得陡峭。」

由於Fed主席鮑爾最近表示不會很快降息，美債期貨大幅波動。

目前，根據戈盧布的說法，這些期貨暗示殖利率曲線將在2026年6月首次反倒掛。對這些期貨定價肯定會再次發生變化，因為就在4月底，它們預測2024年4月將出現反倒掛。