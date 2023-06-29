我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

財經簡訊

財經新聞組／整理

房貸申請連增3周 5月來新高

上周美國房貸利率再次走高。但並沒有削減房貸需求，因為買家仍在尋求新屋。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，房貸申請總量較前周增加3%，同比下降21%。這個數字已對六月節假期進行調整。雖房貸利率仍然很高，但申請已連續3周增加，達到5月初以來最高水平。

FDA批准輝瑞生長激素藥物

輝瑞和合作夥伴OPKO Health Inc表示，美國食品和藥物管理局(FDA)已批准其治療兒童生長激素缺乏症藥物。這種注射激素療法以Ngenla品牌銷售，被批准用於治療3歲以上的兒科患者。預計將於8月在美國上市。生長激素缺乏症是一種罕病，平均每4千至1萬名兒童中就有一人患病。

Nike全年獲利將低於預期

Nike預計全年獲利將低於華爾街的預期，因為美國的Foot Locker和Hibbett等批發商對Nike產品的需求因通膨仍然居高不下而減少。Nike於3月警告將大幅折扣來擺脫過剩庫存，從而帶來獲利壓力。2022財年批發客戶銷售額占Nike品牌總收入近58%，但近來一直在下降。

兌現承諾 動視投資巴塞隆納

動視暴雪表示，其開發《使命召喚》的工作室將在巴塞隆那開設工作室，以兌現歐盟於5月批准微軟以690億元收購該公司後投資歐洲的承諾。動視的Infinity Ward將加入其位於西班牙城市的Digital Legends手機遊戲部門。Infinity Ward是這款熱門第一人稱射擊遊戲的開發商。

5月商品貿易逆差下降6.1%

由於進口下降，美國5月商品貿易逆差收窄，但改善幅度可能不足以阻止拖累第2季經濟成長。商務部表示，上月商品貿易逆差下降6.1%至911億元，部分扭轉了4月的逆差飆升趨勢。在連續3季對國內生產總值(GDP)作出貢獻後，商品貿易對第1季經濟1.3%的年化成長率沒有貢獻。

Joby獲FAA批准無人試飛

Joby Aviation表示，美國聯邦航空管理局(FAA)已批准其首架原型機在沒有乘客情況下進行飛行測試，正逐步獲得開始商業營運的批准。Joby計畫於2025年開始商業載客營運。與其他向航空公司和物流公司出售飛機的電動垂直起降(eVTOL)飛機製造商不同，Joby的商業模式類似網約車。

投資 利率 輝瑞

上一則

消化鮑爾談話 史指走勢持平

下一則

瑞銀集團將砍瑞信2萬員工

延伸閱讀

4月房價跨年下跌 11年首見

4月房價跨年下跌 11年首見
財經簡訊

財經簡訊
中房貸利率探歷史新低 兩廣個別城市首套利率降至3.6%

中房貸利率探歷史新低 兩廣個別城市首套利率降至3.6%
升息效應 英恐爆房貸災難

升息效應 英恐爆房貸災難

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
Fed主席鮑爾。(歐新社)

鮑爾發言使美債殖利率曲線更加倒掛 衰退風險升高

2023-06-22 16:00
那斯達克綜合指數暴跌，投資人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。路透

科技巨頭回跌 那指跌逾1%

2023-06-26 16:55

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬