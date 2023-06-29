房貸申請連增3周 5月來新高

上周美國房貸利率 再次走高。但並沒有削減房貸需求，因為買家仍在尋求新屋。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，房貸申請總量較前周增加3%，同比下降21%。這個數字已對六月節假期進行調整。雖房貸利率仍然很高，但申請已連續3周增加，達到5月初以來最高水平。

FDA批准輝瑞 生長激素藥物

輝瑞和合作夥伴OPKO Health Inc表示，美國食品和藥物管理局(FDA)已批准其治療兒童生長激素缺乏症藥物。這種注射激素療法以Ngenla品牌銷售，被批准用於治療3歲以上的兒科患者。預計將於8月在美國上市。生長激素缺乏症是一種罕病，平均每4千至1萬名兒童中就有一人患病。

Nike全年獲利將低於預期

Nike預計全年獲利將低於華爾街的預期，因為美國的Foot Locker和Hibbett等批發商對Nike產品的需求因通膨仍然居高不下而減少。Nike於3月警告將大幅折扣來擺脫過剩庫存，從而帶來獲利壓力。2022財年批發客戶銷售額占Nike品牌總收入近58%，但近來一直在下降。

兌現承諾 動視投資 巴塞隆納

動視暴雪表示，其開發《使命召喚》的工作室將在巴塞隆那開設工作室，以兌現歐盟於5月批准微軟以690億元收購該公司後投資歐洲的承諾。動視的Infinity Ward將加入其位於西班牙城市的Digital Legends手機遊戲部門。Infinity Ward是這款熱門第一人稱射擊遊戲的開發商。

5月商品貿易逆差下降6.1%

由於進口下降，美國5月商品貿易逆差收窄，但改善幅度可能不足以阻止拖累第2季經濟成長。商務部表示，上月商品貿易逆差下降6.1%至911億元，部分扭轉了4月的逆差飆升趨勢。在連續3季對國內生產總值(GDP)作出貢獻後，商品貿易對第1季經濟1.3%的年化成長率沒有貢獻。

Joby獲FAA批准無人試飛

Joby Aviation表示，美國聯邦航空管理局(FAA)已批准其首架原型機在沒有乘客情況下進行飛行測試，正逐步獲得開始商業營運的批准。Joby計畫於2025年開始商業載客營運。與其他向航空公司和物流公司出售飛機的電動垂直起降(eVTOL)飛機製造商不同，Joby的商業模式類似網約車。